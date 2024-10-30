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Rusya, Google’a Eşsiz Cezayı Verdi!

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GOOGLE’İN CEZA KARARIYLA SARSILMASI

Google, Rusya’da alınan bir ceza kararıyla sarsıldı. Rusya’da bir mahkeme, Google’ın Rus medyası tarafından yayınlanan içerikleri engellemesi nedeniyle şirkete büyük bir ceza ödemesi gerektiğini duyurdu.

ASTRONOMİK CEZALAR YÜKSELDİ

Cezanın miktarı, birçok kişide “yok artık” dedirten bir boyutta olduğu ifade edildi. Özellikle Dünya Bankası’nın küresel GSYİH tahminlerinin milyonlarca katına denk gelen bir büyüklükte olduğu açıklandı. Bu durum, Google’ın Rusya’daki faaliyetlerinin ne denli etkilendiğini gösteriyor.

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