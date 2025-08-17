Rusya Hakkında Rubio’dan Açıklama Yaptı

ABD Dışişleri Bakanı’nın AÇIKLAMALARI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, NBC’nin “Meet the Press” programında yaptığı açıklamada, Rusya ile muhtemel bir anlaşmanın “sınırların nasıl şekilleneceğini” ve Rusya’nın Ukrayna’nın egemenliğini tanımasını içermesi gerektiğini belirtti. Donald Trump’ın Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği zirveden sonra “nihai bir çözüme” odaklanacağını ifade etmesinin ardından konuşan Rubio, ABD’nin hangi baskı yöntemlerini uygulayacağına dair spesifik bilgi vermedi.

BARIŞ ANLAŞMASI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ

Rubio, “Barış anlaşması savaşı bitirmenin en iyi yoludur. Buna giden yolda ateşkes de olabilir, biz bunu savunduk ama Rusya şu ana kadar kabul etmedi” dedi. Ayrıca, Avrupa liderlerinin pazartesi günü Washington’da Trump ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geleceği ve Kiev’e destek mesajı vereceği bildirildi. Rubio, mevcut ABD yaptırımlarının gevşetilmediğini ve müzakerelerin çıkmaza girmesi durumunda daha ağır yaptırımların devreye girebileceğini de kaydetti.

WASHİNGTON’UN TUTUMU

Rubio, “Şunu da kabul edelim, bu bizim savaşımız değil” diyerek Washington’un doğrudan taraf olmadığını vurguladı. Bu açıklamalar, ABD’nin Rusya ile ilişkilerinde hangi adımları atabileceğine dair daha geniş bir çerçeve sunuyor.