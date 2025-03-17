Gündem

Rusya İle Barış İstemiyor İddiası

rusya-ile-baris-istemiyor-iddiasi

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda ateşkes kararı beklentisi sürerken, taraflardan gelen açıklamalara Avrupa dikkatle göz atıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, ateşkese yönelik olumlu bir tutum sergilemiş, Rusya Devlet Başkanı Putin ise ateşkesi desteklediklerini belirtmiş ama tartışılması gereken meselelerin bulunduğunu vurgulamıştı.

ukrayna’ya destek ve yardımlar

Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın sonrası, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas basın toplantısı düzenledi. Kallas, toplantının gündeminde Ukrayna’ya destek sağlanması, Orta Doğu’daki gelişmeler ve ABD ile olan ilişkilerin olduğunu belirtti. AB içinde, Kiev’e 40 milyar euro değerinde savunma yardımı sağlama konusunda geniş bir destek bulunduğunu kaydeden Kallas, yardım paketine ilişkin tartışmaların devam ettiğini açıkladı.

rusya’nın barış isteği

Kallas, masada bulunan tüm bakanların, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde 11 Mart’ta gerçekleştirilen Ukrayna-ABD toplantısının sonuçlarını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. “Şu anda gördüğümüz şey Rusya’nın gerçekten barış istemediği.” diyen Kallas, ayrıca masanın etrafında varılan anlaşmanın, Rusya’ya gerçekten güvenilemeyeceği olduğu yorumunu yaptı.

ÖNEMLİ

Gündem

Antarktika’nın Gizemli Buzul Altı Haritası

Bilim insanları, Antarktika'nın buzullarının derinliklerini araştırarak kıtanın en kapsamlı haritasını çıkarmayı başardı. Bu buluş, daha fazla keşif için önemli bir adım.
Gündem

Ak Parti-Dem Parti Görüşmesi Sonrası Açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti ile yapılan görüşmenin ardından, PKK'nın silah bırakması ve kendini feshetmesi çağrısının öncelikli olduğunu belirtti. Pazarlık süreci yok, dedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.