Rusya İle Barış İstemiyor İddiası

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda ateşkes kararı beklentisi sürerken, taraflardan gelen açıklamalara Avrupa dikkatle göz atıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, ateşkese yönelik olumlu bir tutum sergilemiş, Rusya Devlet Başkanı Putin ise ateşkesi desteklediklerini belirtmiş ama tartışılması gereken meselelerin bulunduğunu vurgulamıştı.

ukrayna’ya destek ve yardımlar

Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın sonrası, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas basın toplantısı düzenledi. Kallas, toplantının gündeminde Ukrayna’ya destek sağlanması, Orta Doğu’daki gelişmeler ve ABD ile olan ilişkilerin olduğunu belirtti. AB içinde, Kiev’e 40 milyar euro değerinde savunma yardımı sağlama konusunda geniş bir destek bulunduğunu kaydeden Kallas, yardım paketine ilişkin tartışmaların devam ettiğini açıkladı.

rusya’nın barış isteği

Kallas, masada bulunan tüm bakanların, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde 11 Mart’ta gerçekleştirilen Ukrayna-ABD toplantısının sonuçlarını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. “Şu anda gördüğümüz şey Rusya’nın gerçekten barış istemediği.” diyen Kallas, ayrıca masanın etrafında varılan anlaşmanın, Rusya’ya gerçekten güvenilemeyeceği olduğu yorumunu yaptı.