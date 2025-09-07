Rusya, Kanser Aşısını Kullanıma Sundu

UMUT VERİCİ GELİŞME

Sağlık alanında önemli bir gelişme yaşandı. Federal Tıp ve Biyolojik Ajans Başkanı ve eski Sağlık Bakanı Veronika Skvortsova, Rusya’da geliştirilen kanser aşısının klinik öncesi denemelerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu. Skvortsova, “kanser aşısı kullanıma hazır” ifadesiyle aşının klinik kullanıma geçebileceğini aktardı. Aşının üç yıllık preklinik verilerinin ilacın güvenliğini ve yüksek etkinliğini kanıtladığını belirtti. Tekrarlanan uygulamalar sonucunda aşının tümör hacminde yüzde 60-80 azalma ve hayatta kalmada artış sağladığını vurguladı.

KOLON KANSERİ İLE UYGULAMAYA GEÇİLİYOR

Söz konusu aşının hangi kanser türlerinde kullanılabileceği hakkında bilgi veren Skvortsova, “Uygulamaya kolorektal kanserle başlanması planlanıyor” dedi. Ayrıca aşının ileri aşamalarda kullanılacağı iki başka tür hakkında da bilgi verdi. Bu türlerden biri, glioblastoma olarak bilinen ve kan-beyin bariyerinin arkasında bulunan, beynin yapısındaki tümörler. Diğer hedef, cilt kanserinin yanı sıra göz zarlarının melanoması olan özel melanoma türleri. Bu türlerin, hızlı ilerleyen ve tehlikeli olan hastalıklar olduğunu, bu nedenle bu alanların sonraki hedefler olacağını ifade etti. Aşının klinik olarak uygulanabilmesi için gerekli belgeleri 2025 yazının sonunda Rusya Sağlık Bakanlığı’na sunduklarını kaydetti.

AŞIDA YAKIN HEDEFLER

Şubatta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin kanser aşıları geliştirme konusunda “çok yakın” bir aşamaya gelindiğine dair açıklamalarda bulunmuştu. Haziran ayında Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, aşıların preklinik testlerden geçtiğini duyurmuştu.