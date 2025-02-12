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Rusya Kiev’e Füze Saldırısı Yaptı

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RUSYA’NIN FÜZE SALDIRISI AÇIKLANDI

Rusya’nın, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği füze saldırısına dair güncel bilgiler paylaşıldı. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitçko, telegram üzerinden yaptığı açıklamada “ilk belirlemelere göre bir kişi öldü. En az üç kişi yaralandı” dedi.

HASTANEYE KALDIRILAN VE TEDAVİ EDİLENLER

Klitçko, daha sonraki bir paylaşımında, iki kişinin hastaneye kaldırıldığını ve bir kişinin de olay yerinde tedavi edildiğini belirtti. Bu saldırının ardından bölgedeki gelişmeler ve etkileri yakından takip ediliyor.

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