Rusya Merkez Bankası Politika Faizini Yüzde 15’e Düşürdü

Rusya Merkez Bankası, ekonomide dengeli büyüme sürecine yaklaşılmakta olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, fiyat artışlarının tek seferlik faktörlerin etkisiyle hız kazanmasının ardından yavaşladığı ifade edildi. Bu faktörlerin etkisi tamamen sona erdiğinde enflasyonda düşüş sürecinin yeniden başlayacağı vurgulandı.

POLİTİKA FAİZİ HEDEFLERİ

Açıklamada, mevcut para politikası kapsamında enflasyonun bu yıl yüzde 4,5-5,5 seviyesine gerilemesinin beklendiği bildirildi. “Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını 50 baz puan düşürerek yüzde 15’e indirmeye karar verdi” denildi.

ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

Enflasyonun yılın ikinci yarısında yüzde 4 seviyesinde istikrar kazanmasının beklendiği de kaydedildi.

YILLIK ENFLASYON HEDEFİ

Rusya Merkez Bankası, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasıyla birlikte politika faizini yüzde 20 seviyesine yükseltmişti. Politika faizi 2023 sonundan Temmuz 2024 sonuna kadar yüzde 16’da tutulmuş, 2024’te ardışık 4 faiz artışı gerçekleştirilmişti. Geçtiğimiz Haziran ayında, Eylül 2022’den sonra ilk kez, politika faizi yüzde 21’den 20’ye düşürülmüş ve yıl sonuna kadar yüzde 16’ya, son toplantıda ise yüzde 15,5’e kadar indirilmiştir. Banka, yıllık enflasyonu yaklaşık yüzde 6’dan, yüzde 4 seviyesine düşürmeyi hedefliyor.

Gündem

İncirlik Hava Üssü’nde Siren İddiaları Yalanlandı

Savunma Bakanlığı, İncirlik'te siren sesleriyle ilgili söylentilerin asılsız olduğunu ve bölgede herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını duyurdu.
Gündem

Victor Osimhen’in Sakatlık Süreci Ve Maç Takvimi Açıklandı

Galatasaray ile Liverpool karşılaşmasında sakatlanan Victor Osimhen'in ön kolunda kırık tespit edildiği bildirildi. Oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgiler paylaşıldı.
Gündem

Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi Açılışı Gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nin açılışında, bu önemli tesisi annesinin adını taşıdığı için gururla karşıladığını belirtti.
Gündem

36 İlaç Geri Ödeme Listesine Dahil Edildi

Sosyal Güvenlik Kurumu, hemofili, kan ürünleri ve alerji aşılarının da bulunduğu 36 yeni ilacı geri ödeme listesine ekledi.
Gündem

İstanbul’da Genç Futbolcu Silahlı Saldırıyla Hayatını Kaybetti

İstanbul'da rapçi Canbay'ın aracına yapılan silahlı saldırıda genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti; sosyal medya fenomeni Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı.