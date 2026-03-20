Rusya Merkez Bankası Politika Faizini Yüzde 15’e Düşürdü

Rusya Merkez Bankası, ekonomide dengeli büyüme sürecine yaklaşılmakta olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, fiyat artışlarının tek seferlik faktörlerin etkisiyle hız kazanmasının ardından yavaşladığı ifade edildi. Bu faktörlerin etkisi tamamen sona erdiğinde enflasyonda düşüş sürecinin yeniden başlayacağı vurgulandı.

POLİTİKA FAİZİ HEDEFLERİ

Açıklamada, mevcut para politikası kapsamında enflasyonun bu yıl yüzde 4,5-5,5 seviyesine gerilemesinin beklendiği bildirildi. “Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını 50 baz puan düşürerek yüzde 15’e indirmeye karar verdi” denildi.

ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

Enflasyonun yılın ikinci yarısında yüzde 4 seviyesinde istikrar kazanmasının beklendiği de kaydedildi.

YILLIK ENFLASYON HEDEFİ

Rusya Merkez Bankası, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasıyla birlikte politika faizini yüzde 20 seviyesine yükseltmişti. Politika faizi 2023 sonundan Temmuz 2024 sonuna kadar yüzde 16’da tutulmuş, 2024’te ardışık 4 faiz artışı gerçekleştirilmişti. Geçtiğimiz Haziran ayında, Eylül 2022’den sonra ilk kez, politika faizi yüzde 21’den 20’ye düşürülmüş ve yıl sonuna kadar yüzde 16’ya, son toplantıda ise yüzde 15,5’e kadar indirilmiştir. Banka, yıllık enflasyonu yaklaşık yüzde 6’dan, yüzde 4 seviyesine düşürmeyi hedefliyor.