Rusya, Sibirya’da Fabrika Kuruyor

SİBİRYA’DA FABRİKA GENİŞLETME ÇALIŞMALARI

Reuters’in kamuya açık devlet belgeleri ve uydu görüntüleri üzerinde yaptığı incelemeye göre, Rusya, Ukrayna’daki savaşta top mermileri ve diğer mühimmatlar için kullanılan güçlü bir patlayıcının üretimini arttırmak amacıyla Sibirya’daki fabrikasında genişletme çalışmaları yürütüyor. Moskova’nın Ukrayna’dan daha fazla mermi toplayabilmesi, genellikle büyük silahlar ve insansız hava araçlarıyla gerçekleşen çatışmalarda Rusya’nın savaşta elde ettiği başarılarda önemli bir etkene sahip oldu. Ancak ABD ve Ukrayna, Moskova’nın Kuzey Kore’den büyük miktarlarda mermi ithal etmesi gerektiğini ve mevcut mühimmat stoklarının giderek azaldığını belirtiyor. Üç savunma analisti, daha önce rapor edilmemiş projeden beklenen ilave patlayıcının, Ukrayna ve Batılı müttefiklerin Rus ilerlemesini durdurmak için gerekli mühimmat üretimini hızlandırdığı bir dönemde Moskova’nın ateş gücünü önemli ölçüde arttıracağına dikkat çekti.

ÜRETİM HATTININ DETAYLARI

Belgeler, devlet savunma şirketi Ya’ya ait fabrikada yeni bir üretim hattının inşa edildiğini ortaya koyuyor. M. Sverdlov Fabrikası, Rusya’nın önemli askeri sınıf patlayıcı üreticilerinden birisi. Reuters tarafından elde edilen kanıtlar, Rusya’da şu anda üretilmeyen yüksek bir patlayıcı olan RDX’i üretmeye başlayacak bir tesise işaret ediyor. Belirtilen kaynaklar, Sverdlov Fabrikası’nın Biysk Oleum Fabrikası’nda (BOZ) yüksek patlayıcı RDX’in üretimine geçileceği yönündedir. Bununla birlikte, uzmanların çoğu, benzer moleküler yapıya sahip bir başka yüksek patlayıcı olan HMX üretiminin de mümkün olabileceğini düşünüyor. Yüksek patlayıcılar, hızlı bir şekilde patlayarak maksimum tahribat sağlamak için tasarlandıkları için önemli bir öneme sahip.

BOZ FABRİKASI VE UKRAYNA’DAN UZAKLIK

Bu fabrika, Moskova’nın yaklaşık 3 bin kilometre doğusunda, Sibirya’nın Biysk kenti yakınlarında konumlanıyor. Bu durum, çoğu Ukrayna saldırı uçağının menzili dışındaki bir hedef oluşturuyor. Reuters’in eriştiği uydu görüntüleri, bölgede yeni inşaatlar ve belgelerde tanımlanan diğer altyapıların inşa edildiğini göstermekte. Projeye yakın olan ve adlarının açıklanmaması kaydıyla bilgi veren bir kişi ile bir inşaat müteahhidinden alınan bilgilere göre, BOZ’da büyük bir genişlemenin sürdüğü doğrulandı. Yeni tesisin yılda 6 bin metrik ton yüksek patlayıcı üreteceği düşünülüyor ve 2023 yılı içinde devlet tedarik internet sitesinde yayınlanan, ardından kaldırılan bir taslak tasarım sözleşmesine göre tamamlanması bekleniyor.

RUS SAVUNMA KABİLİYETİNE ETKİ

Münih’teki Ludwig Maximilians Üniversitesi’nden patlayıcı uzmanı Thomas Klapoetke, Reuters’in bulgularına vurgu yaparak bu üretim kapasitesinin “çok büyük bir miktar” olduğunu ve “Rus savunma kabiliyetlerine büyük fayda sağlayacağını” ifade etti. Reuters’in bilimsel literatüre dayanan ve bir başka patlayıcı uzmanı tarafından doğrulanan hesaplamalara göre, bu üretim kapasitesi, örneğin, Rusya’nın 152 mm çapındaki yaygın uzun menzilli mermisi OF-29 top mermilerinin 1.28 milyon savaş başlığını doldurmaya yetecek seviyede.