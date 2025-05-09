Rusya, Sibirya’da Güçlü Mühimmat Üretiyor

RUSYA, SİBİRYA’DA PATLAYICI ÜRETİMİNİ ARTTIRIYOR

Reuters’in kamuya açık devlet belgeleri ve uydu görüntüleri üzerinden yaptığı incelemeye göre, Rusya, Ukrayna’daki savaşta top mermileri ve diğer mühimmatlarda kullanılan güçlü bir patlayıcı üretimini arttırmak amacıyla Sibirya’da büyük bir fabrika genişletme çalışması yürütüyor. Moskova’nın Ukrayna’dan daha fazla mermi toplaması, büyük silahlar ve insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen çatışmalarda Rusya’nın savaş alanındaki başarılarında belirleyici bir rol oynadı. Ancak ABD ve Ukrayna’ya göre Moskova’nın Kuzey Kore’den önemli miktarda mermi ithal etmesi gerekiyor ve kendi mühimmat stokları giderek azalıyor. Üç savunma analisti, daha önce rapor edilmemiş olan projeden beklenen ek patlayıcının, Ukrayna ve Batılı müttefiklerinin Rus ilerleyişini engellemek için ihtiyaç duydukları mühimmat üretimini hızlandırdığı bir dönemde Moskova’nın ateş gücünü önemli ölçüde artırmaya yardımcı olabileceğini belirtiyor.

ÜRETİMİN HIZLANMASI VE YENİ TESİSLER

Belgeler, devlet savunma şirketi Ya’ya ait bir fabrikada yeni bir üretim hattı inşa edildiğini ortaya koyuyor. M. Sverdlov Fabrikası, Rusya’nın önemli askeri sınıf patlayıcı üreticisi konumunda. Reuters tarafından elde edilen kanıtlar, Rusya’da şu anda üretilmeyen yüksek bir patlayıcı olan RDX’i üretmeye başlayacak bir tesise güçlü bir şekilde işaret ediyor. Bu tesisin Biysk Oleum Fabrikası’nda (BOZ) bulunması dikkat çekiyor. Ancak, uzmanların çoğu, benzer moleküler yapıya sahip başka bir yüksek patlayıcı olan HMX üretimi olasılığını da göz ardı etmiyor. Hızla patlayan ve maksimum yıkım için tasarlanan yüksek patlayıcılar, askeri operasyonlarda kritik bir rol üstleniyor.

BOZ FABRİKASININ STRATEJİK KONUMU

BOZ fabrikası, Moskova’nın yaklaşık 3 bin kilometre doğusunda, Sibirya’nın Biysk kenti yakınlarında yer alıyor. Bu durum, fabrikayı Rus silah endüstrisini hedef alan çoğu Ukrayna saldırı uçağının menzilinin dışında bırakıyor. Reuters’in ulaştığı uydu görüntüleri, bölgede yeni binalar ve belgelerde tarif edilen diğer altyapıların inşa edilmekte olduğunu gösteriyor. Projeye yakın olan ve adlarının açıklanmaması koşuluyla konuşan bir kişi ile bir inşaat müteahhidi, BOZ’da büyük bir genişlemenin sürdüğünü doğruladı. Yeni tesisin yılda 6 bin metrik ton yüksek patlayıcı üretmesi bekleniyor ve 2023 yılında devlet tedarik internet sitesinde yayınlanan taslak tasarım sözleşmesine göre bu yıl tamamlanması planlanıyor.

RUS SAVUNMA KABİYETLERİNDEKİ ARTILAR

Münih’teki Ludwig Maximilians Üniversitesi’nden patlayıcı uzmanı Thomas Klapoetke, Reuters’in bulguları sorulduğunda bunun “çok büyük bir miktar” olduğunu ve “Rus savunma kabiliyetlerine büyük fayda sağlayacağını” belirtiyor. Reuters’in bilimsel literatüre dayanarak yaptığı ve başka bir patlayıcı uzmanı tarafından doğrulanan hesaplamalara göre, bu üretim kapasitesi, örneğin, Rusya’nın 152 mm çapında yaygın bir uzun menzilli mermisi olan OF-29 top mermilerinin 1.28 milyonunun savaş başlıklarını doldurmaya yetecek düzeyde olacak.