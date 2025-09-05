Rusya Sigorta Tazminatı Ödedi

RUSYA’DAN SİGORTA ÖDEMELERİ BAŞLADI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan’ın Aktau kenti civarında düşen Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait uçağın, Rus hava sahasında açılan ateş nedeniyle hasar gördüğünü ve buna bağlı olarak sigorta ödemelerinin başlatıldığını bildirdi. Bakanlıktan gelen açıklamada, Rusya’nın ‘AlfaStrakhovanie’ sigorta şirketinin, AZAL’a uçağın tam sigorta bedeli olan 1 milyar 3 milyon ruble (yaklaşık 12,34 milyon dolar) ödeme yaptığı aktarıldı.

MAĞDURLARA TAZMİNAT ÖDEMELERİ

Açıklama, kazada yaralanan ya da hayatını kaybeden yolcuların çoğu için tazminat ödemelerinin yapıldığını ortaya koydu. Toplamda 62 yolcudan 46’sına ilişkin talepler tamamen karşılanmış. Bu durum, 15 Rus vatandaşından 7’si, 38 Azerbaycan vatandaşından 35’i, Kırgızistan uyruklu 3 yolcunun tamamı ve Kazakistan uyruklu 1 yolcu için ödemelerin gerçekleştirildiğini gösteriyor. Bugüne kadar hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve diğer mağdurlara toplam 358,4 milyon ruble (4,4 milyon dolar) ödeme yapıldığı belirtildi. Diğer yolculara ilişkin süreçlerin devam ettiği ifade edildi.

UÇAĞIN DÜŞMESİ VE İLHAM ALİYEV’İN AÇIKLAMALARI

Azerbaycan Hava Yolları’na ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık 2024 tarihinde Bakü-Grozni seferinde Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Bu kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu. Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus hava savunma güçlerince vurulduğunu açıklamıştı. Olay sonrasında Azerbaycan-Rusya ilişkileri gerginleşirken, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Uçağımızı vuranlar cezalandırılsın. Mağdurların ailelerine tazminat ödensin. AZAL’ın uçağı için de tazminat ödenmelidir” ifadelerini kullanmıştı.