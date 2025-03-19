Rusya Ukrayna Askeri Takası Gerçekleşti

ATEŞKES KONUSUNDA İYİLEŞME ADIMLARI

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta sona doğru bir adım daha atıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Rus lider Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bölgede ateşkesin sağlanmasına yönelik yeni bir gelişme yaşandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, ateşkese olumlu yanıt verirken, Putin kalıcı barış için “daha fazla çalışmaların yapılması gerektiğini” ifade etti.

ESİR TAKASI GERÇEKLEŞTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından iki ülke arasında bir esir takası da gerçekleştirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile yapıldığını duyurduğu esir takasında “19 Mart’ta, müzakere süreci sonucunda 175 Rus askeri Kiev rejiminin kontrolü altındaki topraklardan iade edildi. Buna karşılık 175 Ukrayna askerinin yanı sıra acil tıbbi yardım alması gereken 22 ağır yaralı Ukrayna askeri, iyi niyet göstergesi olarak teslim edildi.” şeklinde açıklamada bulundu.