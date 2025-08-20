Rusya-Ukrayna Görüşmeleri Yavaş İlerliyor

GÖRÜŞMELER RUSYA’NIN PETROL PİYASASINI ETKİLİYOR

Rusya’nın Ukrayna’daki işgalini sona erdirmeyi hedefleyen müzakerelerin yavaş etmesi, Rus ham petrolü üzerindeki yaptırımların devam etmesine ve alıcılara yönelik ek kısıtlamaların artma olasılığına yol açıyor. Bu gelişmeler, petrol piyasasında dalgalanmalara neden oluyor.

PETROL FİYATLARINDA ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

Brent ham petrol vadeli sözleşmeleri, TSİ 07:20 itibarıyla varil başına 10 sent ya da yüzde 0.15 artışla 65.89 dolara yükseldi. Aynı zamanda, ABD WTI ham petrolünün bugün sona erecek Eylül teslim kontratları ise 12 sent ya da yüzde 0.19 artışla 61.89 dolara ulaştı. Bu fiyat dalgalanmaları, piyasalardaki belirsizliklerin ve jeopolitik gerilimlerin etkisini yansıtıyor.