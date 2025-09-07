Rusya, Ukrayna Hükümet Binasını Hedef Aldı

RUSYA’DAN EN BÜYÜK SALDIRI

Rusya, Ukrayna’da savaşın başlangıcından bu yana en şiddetli saldırısını gerçekleştirdi. Gece saatlerinden itibaren 13 füze ve 805 insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırılarda biri bebek olmak üzere toplam 3 kişi yaşamını yitirdi.

İLK KEZ HÜKÜMET BİNASI HEDEFTE

Ukrayna Başbakanı Yulia Svyrydenko, başkent Kiev’deki Ukrayna hükümetinin ana binasının da saldırıya uğradığını belirterek, “İlk kez hükümet binası düşman saldırısıyla hasar aldı. Çatısı ve üst katları. Kurtarma ekipleri yangını söndürüyor.” şeklinde açıklama yaptı.

DÜŞMAN HALKI TERÖRİZE EDİYOR

Svyrydenko, Ukrayna’ya daha fazla silah sağlanması ve dünyanın Rus saldırılarına yanıt vermesi yönünde çağrıda bulundu. “Binaları yeniden inşa edeceğiz. Ama kaybedilen hayatlar geri getirilemez. Düşman, ülke genelinde her gün halkımızı terörize ediyor ve öldürüyor.” ifadesini kullandı.

18 KİŞİ YARALANDI

Devlet acil durum yetkilileri, Kiev’deki İHA saldırısı sonucunda 4 katlı bir konut binasında iki katında yangın çıktığını, yapının kısmen yıkıldığını aktardı. Şehir genelindeki saldırılarda toplam 18 kişinin yaralandığı bildirildi.