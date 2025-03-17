Rusya-Ukrayna Savaşı İçin Barış Adımı

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN YENİ ADIM

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya Savaşı’nı sona erdirmek için önemli bir adım atıldığını duyurdu. Pazar akşamı Florida’dan Washington’a dönerken Air Force One’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, “Belki Salı gününe kadar açıklayacak bir şeyimiz olup olmadığını göreceğiz. Salı günü Başkan Putin’le konuşacağım” dedi. Hafta sonu boyunca yoğun bir çalışma yaptıklarını vurgulayan Trump, “Bu savaşı sona erdirip erdiremeyeceğimizi görmek istiyoruz” diyerek barışa olan inancını dile getirdi. Görüşmelerdeki ana odak noktası ise toprak paylaşımı ve enerji santralleri olacak.

TOPRAK VE ENERJİ SANTRALLERİ GÜNDEMDE

Trump, barış görüşmelerinde “belirli varlıkları bölüşmek” olarak tanımladığı bir yaklaşımı benimsediklerini belirtti. “Toprak hakkında konuşacağız. Enerji santralleri hakkında konuşacağız” sözleriyle, savaşın sona ermesi için bu iki önemli konunun masada olacağını ifade etti. Bu açıklama, Ukrayna’nın işgal altındaki topraklarının geleceği ve enerji kaynaklarının paylaşımı konusunda nasıl bir anlaşma sağlanacağı sorusunu gündeme getiriyor. Diplomasi uzmanları, bu konuların çözümünün savaşın seyrini değiştirebileceğini düşünüyor.

WITKOFF’UN ÖN DUYURUSU VE MÜZAKERE SÜRECİ

Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu hafta bir araya gelmesinin beklendiğini duyurdu. Witkoff, ABD’li müzakere heyetinin bu hafta hem Ukrayna hem de Rusya taraflarıyla görüşeceğini belirtti, “Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sonlandırmada gerçek bir ilerleme göreceğimizi umuyorum” diyerek Trump’ın barış konusundaki kararlılığını vurguladı. Ancak, Ukrayna ve Avrupa ülkelerinin bu süreçte yeterince yer almaması, çeşitli endişeleri de ortaya çıkarıyor.

AVRUPA VE UKRAYNA’DAN TEPKİLER

Trump’ın barış girişimleri, Avrupa’da ve Ukrayna’da karışık duygular uyandırıyor. Daha önce yapılan Riyad görüşmelerinde Ukrayna’nın yer almaması, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy’nin tepkisine yol açtı. Zelenskyy, “Kyiv olmadan yapılan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz” diyerek sürece dahil olma talebini yinelemişti. Avrupa liderlerinin de, NATO üyeliği ve Ukrayna’nın egemenlik haklarının korunmasında Trump’ın taviz verebileceği endişesi bulunuyor. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, “Hızlı bir çözüm, kirli bir anlaşma olabilir” diyerek sürece temkinli yaklaştı.

BARİŞ İÇİN KRİTİK HAFTA

Trump’ın Putin ile Salı günü gerçekleştireceği görüşme, savaşın seyrini değiştirebilecek bir dönüm noktası olabilir. Ancak, bu görüşmelerin Ukrayna’nın çıkarlarını ne ölçüde koruyacağı ve Avrupa’nın sürece ne kadar dahil edileceği hala belirsiz. Diplomasi camiası, bu tarihi görüşmeyi merakla izliyor. Barış mümkün mü, yoksa yeni bir gerilim mi doğacak? Hafta boyunca gelişmeler yakından takip edilecek.