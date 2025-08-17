Rusya Üzerinde Önemli Gelişmeler Var

TRUMP’IN GÖRÜŞMESİ VE RUSYA’YA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALARI

Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirme vaadi veren ABD Başkanı Donald Trump, bu hedef çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Alaska’da bir araya geldi. Liderlerin görüşmesi toplamda 3 saat sürdü ve bu süreçte bazı ilerlemelerin kaydedildiği bildirildi. Ancak taraflar ateşkes sağlama konusunda ortak bir noktada buluşamadı. Trump, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

GELİŞMELER VE MEDYAYA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Trump, “Rusya konusunda büyük gelişmeler var. Takipte kalın.” ifadeleri ile önemli gelişmelere dikkat çekti. Diğer paylaşımlarında, ABD medyasına yönelik eleştirilerde bulunan Trump, bazı medya kuruluşlarının “sahte haber” yaptığı ve kendisiyle ilgili bilgileri çarpıttığını iddia etti. Eski ABD Başkanı Joe Biden hakkında ise, onun yönettiği savaş için “aptal savaş” tanımlamasını yaptı. Trump, “Alaska’da, Biden’ın asla yaşanmaması gereken aptal savaşına ilişkin harika bir toplantı yaptık.” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

MÜZAKERE CİDDİYETİ VE MEDYANIN ROLÜ

Trump, bir başka paylaşımında da, “Anlaşmanın parçası olarak Rusya’nın Moskova’dan vazgeçmesini sağlasaydım, sahte haberler ve ortakları radikal solcu demokratlar, korkunç bir hata ve çok kötü bir anlaşma yaptığımı söylerdi. Bu yüzden onlar sahte haberler.” diyerek medyanın yanlış bilgi verme potansiyeline vurgu yaptı. Ayrıca, medyanın “durdurduğu diğer çatışmalar hakkında” daha fazla bilgi vermesi gerektiğini savundu.