Dünya

Rusya ve ABD Arasında Gece Görüşmesi

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ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

Kremlin, Ukrayna’da ateşkesle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile gece saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin’in Witkoff aracılığıyla Trump’a bazı sinyaller gönderdiğini ifade etti.

İYİMSERLİK İLE BİLGİ PAYLAŞIMI

Peskov, Putin’in Witkoff’tan ABD’nin Ukrayna konusundaki görüşleri hakkında bilgi aldığını aktardı. Açıklamasında, ateşkes planı ile ilgili “ihtiyatlı iyimserlik” için bazı nedenlerin olduğunu dile getirerek, her iki tarafın da bu tür bir çağrıya ihtiyaç duyduğunu anladığını vurguladı. Bununla birlikte, Putin’in Trump’ın genel tutumuyla uyum içinde olduğunu, ancak yapılması gereken çok iş bulunduğunu da belirtti.

GÖRÜŞME ZAMANLAMASI

Peskov, Rusya ve ABD’nin, Trump-Putin telefon görüşmesinin zamanlamasını Witkoff’un Moskova’da edindiği bilgileri Trump’a aktardıktan sonra belirleyeceğini kaydetti. Bu durum, iki ülke arasındaki iletişimin ve iş birliğinin nasıl şekilleneceğine dair önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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