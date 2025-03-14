Rusya Ve ABD Gece Telefon Görüşmesi

UKRAYNA’DA ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

Kremlin, Ukrayna’daki ateşkese dair önemli gelişmeler yaşandığını bildirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile geç saatlerde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin’in Witkoff aracılığıyla Trump’a sinyaller gönderdiğini aktardı.

ATEŞKES İÇİN İYİMSERLİK

Peskov ayrıca, Putin’in Witkoff’tan ABD’nin Ukrayna konusundaki düşüncelerine dair bilgiler aldığını ifade etti. Peskov, ateşkes planı için “ihtiyatlı iyimserlik” olduğunu belirtti ve her iki tarafın da böyle bir çağrıya ihtiyaç duyduğunu anladığını dile getirdi. Bunun yanı sıra, Putin’in genel olarak Trump’ın tutumuyla uyum sağladığını ama yapılması gereken çok fazla iş olduğuna dikkat çekti.

GÖRÜŞME ZAMANLAMASI

Peskov, Rusya ve ABD’nin Trump-Putin telefon görüşmesinin zamanlamasının Witkoff’un Moskova’da edindiği bilgileri Trump’a iletmesinin ardından belirleneceğini kaydetti. Bu gelişmeler, Ukrayna’daki çatışmaların sona erdirilmesi yönünde önemli bir adım olabiliyor.