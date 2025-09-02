Rusya Ve Çin’den Doğalgaz Boru Hattı Anlaşması

SİBİRYA’NIN GÜCÜ 2 PROJESİNDE KRİTİK GİTARILMA

Rusya ile Çin arasında uzun süredir devam eden Sibirya’nın Gücü 2 doğalgaz boru hattı projesinde önemli bir aşama kaydedildi. Rus enerji devi Gazprom, Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) ile yasal olarak geçerli bir mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı. Gazprom CEO’su Alexey Miller, Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, bu boru hattı üzerinden Çin’e yılda 50 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı gerçekleştireceklerini ve anlaşmanın 30 yıl süreceğini belirtti. Ayrıca, bu gazın fiyatının Avrupa’daki müşterilere göre daha düşük olacağını vurguladı. Şirket, diğer güzergahlar aracılığıyla da teslimatları artırmayı planladığını ifade etti. Bu adım, Kremlin için büyük bir siyasi başarı olarak değerlendiriliyor.

Pekin’deki durumu değerlendiren Gazprom CEO’su Alexey Miller, Sibirya’nın Gücü 2’nin yıllık 50 milyar metreküp gaz sevkiyatı sağlayacağını ve bu sürecin 30 yıl boyunca devam edeceğini aktardı. Ayrıca, söz konusu gazın fiyatının Avrupa’daki müşterilere kıyasla daha düşük olacağını aktardı. Ancak Çin tarafı, Miller’in bu açıklamalarını henüz doğrulamadı. Çin’in devlet ajansı Xinhua, iki ülkenin enerji alanı da dahil olmak üzere 20’den fazla iş birliği anlaşması imzaladığını duyurdu. Mega proje ile ilgili müzakereler uzun süredir durmuştu.

Rusya, Ukrayna işgali sonrasında Avrupa’ya yapılan doğalgaz sevkiyatlarının azalmasını telafi etmek için bu projeyi ilerletmekte istekli. Avrupa Birliği’nin ise 2027 yılının sonuna kadar Rus enerji ürünlerine tamamen yasak getirmeyi düşündüğü bildiriliyor. Diğer yandan Çin, talep artışının yavaşlaması ve tek bir tedarikçiye bağımlılıktan kaçınmak için temkinli bir yaklaşım sergiliyor. Projeye yönelik bu ilerleme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için diplomatik bir başarı olarak görülüyor ve 2022’den beri Çin ile gelişen yakın ilişkilerin bir simgesi olarak değerlendiriliyor. Bu gelişmeler, aynı zamanda Şanghay İşbirliği Örgütü güvenlik bloğunun toplantılarının yapıldığı döneme denk geliyor.

KARŞILIKLI SORULAR VE BELİRSİZLİKLER

Miller’in açıklamaları bazı belirsizlikleri de beraberinde getiriyor. Fiyat müzakereleri tamamlanmadığı gibi, Çin’in boru hattından esnek miktarlarda gaz alıp alamayacağı veya tam kapasite almak zorunda olup olmadığı hala net değil. Ayrıca, inşaatın ne zaman başlayacağı ve teslimatların başlangıç tarihi hakkında da bir açıklama yapılmadı; finansal detaylar da paylaşılmadı. Miller, Rus haber ajanslarına verdiği bilgide, “Sibirya’nın Gücü 2 ve Soyuz-Vostok doğalgaz boru hattının inşası, Moğolistan üzerinden transit bağlantı ve Çin’deki gaz sevkiyat kapasitesi sayesinde dünyanın en büyük, en kapsamlı ve en sermaye yoğun gaz projesi olacak” dedi. Raporlar, Gazprom’un mevcut Power of Siberia hattı üzerinden Çin’e gönderilen gaz akışını yıllık 6 milyar metreküp artırmayı kabul ettiğini gösteriyor. İşleme alınacak yıllık kapasite 38 milyar metreküp olarak öngörülüyor. Gelecekteki Uzak Doğu hattı üzerinden 2027’de başlayacak sevkiyatların da başlangıçta planlanan 10 milyar metreküpten daha fazla olacağı belirtiliyor.