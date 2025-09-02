Rusya Ve Çin’den Yeni Anlaşma

KRİTİK EŞİK AŞILDI

Rusya ile Çin arasında uzun süredir sürdürülen Sibirya’nın Gücü 2 doğalgaz boru hattı projesinde önemli bir aşamaya ulaşıldı. Rus enerji şirketi Gazprom, Çin Ulusal Petrol Şirketi (CNPC) ile yasal olarak bağlayıcı bir mutabakat zaptı imzaladığını açıkladı. Gazprom CEO’su Alexey Miller, Pekin’deki basın toplantısında, boru hattı aracılığıyla Çin’e yılda 50 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatının gerçekleştirileceğini ve anlaşmanın 30 yıllık bir süreyi kapsadığını belirtti. Miller, söz konusu gazın fiyatının Avrupa’daki müşterilere göre daha düşük olacağını da ifade etti. Ayrıca şirket, diğer güzergahlar üzerinden de teslimatları artırma planlarını sürdürüyor. Bu gelişme, Kremlin için önemli bir siyasi başarı olarak görülüyor.

ÇİN TARAFINDAN ONAY BEKLENİYOR

Gazprom CEO’su Alexey Miller, Pekin’den Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada, Sibirya’nın Gücü 2 üzerinden yılda 50 milyar metreküp gaz sevkiyatının mümkün olduğunu ve bunun 30 yıl süreceğini vurguladı. Ayrıca, bu gazın fiyatının, Gazprom’un Avrupa’daki müşteri fiyatlarından daha düşük olacağını söyledi. Ancak, Çin tarafı Miller’in bu açıklamalarını henüz doğrulamadı. Çin’in resmi ajansı Xinhua, iki ülke arasındaki ikili görüşmelerde enerji alanını da kapsayan 20’den fazla iş birliği anlaşmasının imzalandığını belirtti. Özellikle Mega projeye dair müzakereler uzun süre duraklama dönemine girmişti. Rusya, Ukrayna işgali sonrası azalan Avrupa sevkiyatlarını telafi etme amacı taşıyor, Avrupa Birliği ise 2027 sonunda Rus enerji ürünlerine yasak getirmeyi değerlendiriyor.

ÖNEMLİ SORULAR GİDERİLMEDİ

Miller’in açıklamaları bazı önemli soruları da yanıtsız bırakıyor. Fiyat müzakerelerinin tamamlanıp tamamlanmadığı ve Çin’in boru hattından esnek miktarlarda gaz alıp alamayacağı hâlâ belirsizlik taşıyor. Ayrıca inşaat süreçlerinin ne zaman başlayacağı ve teslimatların başlangıç tarihi de net değil; finansal detaylar da henüz paylaşılmadı. Miller, Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada, “Sibirya’nın Gücü 2 ve Soyuz-Vostok doğalgaz boru hattının inşası, Moğolistan üzerinden transit bağlantı ve Çin’deki gaz sevkiyat kapasitesi ile birlikte dünyanın en büyük, en kapsamlı ve en sermaye yoğun gaz projesi olacak” ifadelerini kullandı. Raporlar, Gazprom’un mevcut Power of Siberia hattı aracılığıyla Çin’e yapılan gaz akışını yılda 6 milyar metreküp artırmayı kabul ettiğini gösteriyor. Mevcut yıllık kapasite 38 milyar metreküp olarak belirlendi. Ayrıca, Uzak Doğu hattı üzerinden 2027’de başlaması planlanan sevkiyatların başlangıçta planlanan 10 milyar metreküpten fazla olması öngörülüyor.