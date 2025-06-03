Rusya Ve Ukrayna Barış Zirvesi Gerçekleşti

RUSYA-UKRAYNA ZİRVESİ İSTANBUL’DA YAPILDI

Rusya ve Ukrayna’nın barış zirvesi kapsamında bugün ikinci kez İstanbul’da bir araya geldi. Zirvenin ardından esir takası yapılacağına dair önemli açıklamalar yapıldı. Üçüncü görüşme için ise ilerleyen günlerde tarih belirleneceği işaret edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ÖNEMLİ ÇAĞRI

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna zirvesini değerlendirdi. Erdoğan, “Her iki taraf için de benim en büyük arzum, gerek Sayın Vladimir Putin’i gerekse Zelenskiy’i aynı şekilde İstanbul veya Ankara’da bir araya getirmek. Hatta Sayın Trump’ı da bunların yanına almak” ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY’DAN ÇİFTE GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Türkiye’de görüşmeye “açık” olduğunu belirtti.