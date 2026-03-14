Rusya Yaptırımlarında ABD’den Yeni Gelişme

Rusya’ya yönelik yaptırımlar hafifliyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, mevcut petrol arzının küresel erişimini artırma amacıyla denizde kalan Rus petrolünün satın alınmasına geçici bir izin verildiğini duyurdu.

11 NİSAN’A KADAR İZİN VERİLDİ

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayımlanan genel lisansa göre, yaptırımlar kapsamında yasaklı olan Rusya menşeli petrol veya petrol ürünlerinin satış, teslimat ve gemi boşaltma işlemlerinin 12 Mart’a kadar gemiye yüklenmesi koşuluyla 11 Nisan’a kadar yapılmasına izin verildi.

AB’DEN ELEŞTİRİ GELDİ

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD merkezli bir sosyal medya platformundan, ABD’nin Rus petrol ihracatına ilişkin aldığı karara yönelik açıklamalarda bulundu. Costa, “ABD’nin Rus petrol ihracatına yönelik yaptırımları tek taraflı olarak kaldırma kararı, Avrupa güvenliğini etkilediği için son derece endişe vericidir.” sözleriyle durumu değerlendirdi. Ayrıca, Ukrayna’da adil ve kalıcı bir barış sağlamak için Rusya üzerindeki ekonomik baskının artırılması gerektiğini vurguladı. Costa, yaptırımların gevşetilmesinin Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırılarını sürdürmesi için gerekli kaynakları artırabileceği konusunda uyarılarda bulundu.