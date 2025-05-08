Rusya, Yeni Fabrika İnşa Ediyor

İNGİLİZ HABER AJANSI RUSYA’NIN ÜRETİM GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

Reuters’in kamuya açık devlet belgeleri ve uydu görüntüleri üzerinden yaptığı incelemeye göre, Rusya, Ukrayna’daki savaşta top mermileri ve başka mühimmatlarda kullanılan güçlü bir patlayıcının üretimini arttırmak için Sibirya’da büyük bir fabrikanın genişletilmesi çalışmalarını yürütüyor. Moskova’nın Ukrayna’dan daha fazla mermi temin edebilmesi, özellikle büyük silahlar ve insansız hava araçları ile yürütülen çatışmalarda Rusya’nın savaş alanındaki başarılarına önemli katkı sağlıyor. Ancak ABD ve Ukrayna, Moskova’nın Kuzey Kore’den önemli miktarlarda mermi ithal etmesinin gerektiğini ve kendi mühimmat stoklarının giderek azaldığını belirtiyor. Üç savunma analisti, daha önce duyurulmamış olan projeden beklenen ek patlayıcının, Ukrayna ve Batılı müttefiklerinin Rus ilerleyişini engellemek için ihtiyaç duyduğu mühimmat üretimini hızlandırdığı bir dönemde Moskova’nın ateş gücünü ciddi şekilde arttırabileceğini ifade ediyor.

ÜRETİM HATTI İNŞA EDİLİYOR

Belgeler, devlet savunma şirketi Ya’ya ait bir fabrikada yeni bir üretim hattının inşa edildiğini ortaya koyuyor. M. Sverdlov Fabrikası, Rusya’nın önemli askeri sınıf patlayıcı üreticisi olarak biliniyor. Reuters tarafından elde edilen kanıtlar, şu anda Rusya’da üretilmeyen yüksek bir patlayıcı olan RDX’i üretmeye başlayacak bir tesise güçlü bir şekilde işaret ediyor. Ayrıca, görüşüne başvurulan uzmanların çoğu, benzer moleküler yapıya sahip başka bir yüksek patlayıcı olan HMX üretimi için olabileceği ihtimalini de göz ardı etmiyor. Yüksek patlayıcılar, ani patlama göstererek maksimum yıkım için tasarlanmış patlayıcılardır.

BOZ FABRİKASI UKRAYNA’NIN MENZİLİNİN DIŞINDA

BOZ fabrikası, Moskova’nın yaklaşık 3 bin kilometre doğusunda, Sibirya’nın Biysk kenti yakınında konumlanıyor. Bu da onu, çoğu Ukrayna saldırı uçağının menzilinin dışında bırakıyor. Reuters’in ulaştığı uydu görüntüleri, bölgede yeni binalar ve belgelerde tarif edilen diğer altyapıların inşa edildiğini gösteriyor. Projeye yakın olan ve isminin açıklanmaması kaydıyla konuşan bir kişi ve bir inşaat müteahhidi, BOZ’da büyük bir genişlemenin sürdüğünü belirtiyor. Yeni tesisin yılda 6 bin metrik ton yüksek patlayıcı üretmesi bekleniyor ve 2023 yılı için devlet tedarik internet sitesinde yayınlanan ve daha sonra geri çekilen bir taslak sözleşmeye göre bu yıl tamamlanmasının hedeflendiği ifade ediliyor.

RUS SAVUNMASINA YENİ BİR KATKI

Münih’teki Ludwig Maximilians Üniversitesi’nden patlayıcı uzmanı Thomas Klapoetke, Reuters’in bulgularıyla ilgili olarak bunun “çok büyük bir miktar” olduğunu ve “Rus savunma kabiliyetlerine büyük fayda sağlayacağını” vurguluyor. Reuters’in bilimsel verilerle yaptığı ve başka bir patlayıcı uzmanı tarafından da doğrulanan hesaplamalara göre, bu üretim kapasitesi, örneğin, Rusya’nın 152 mm çapında yaygın bir uzun menzilli mermisi olan OF-29 top mermilerinin 1.28 milyonunun savaş başlıklarını doldurmaya yetecek düzeyde.