Rutte: Top, Putin’in Alanında

Rutte, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve diğer Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği çevrimiçi toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı. Toplantıda, Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos’ta yapacağı zirve öncesinde bir görüşme gerçekleştiği belirtildi.

Rutte, “Bu korkunç savaşın sona erdirilmesi, adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için birlik içindeyiz” dedi. Ayrıca, Trump’ın liderliğine ve müttefiklerle yakın koordinasyonuna minnettar olduğunu ifade ederek, “Top, Putin’in sahasında” değerlendirmesine yer verdi. Liderler, Almanya’nın daveti üzerine, Rusya ile varılacak diplomatik çözüm ihtimalini tartışarak, Ukrayna ve Avrupa’nın güvenlik çıkarlarının korunması ve caydırıcılığın sağlanması konularını ele aldı.

