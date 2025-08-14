Dünya

Rutte: Top Putin’in Sahasında

rutte-top-putin-in-sahasinda

TOPLANTIDAN SONRA AÇIKLAMALAR

Rutte, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve diğer Avrupalı liderlerle Ukrayna konulu çevrimiçi bir toplantının ardından Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklamalarda bulundu. Rutte, Trump’ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile 15 Ağustos’ta yapılacak zirve öncesinde bir görüşme gerçekleştirdiğini dile getirdi.

SAVAŞIN SONA ERMESİ İÇİN BİRLİK

Bu süreçte, “Bu korkunç savaşın sona erdirilmesi, adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için birlik içindeyiz” ifadelerini kullanan Rutte, Trump’ın liderliği ve müttefiklerle yakın koordinasyona teşekkür etti. Ayrıca, “Top, Putin’in sahasında” değerlendirmesini yaptı.

DİPLOMATİK ÇÖZÜM İHTİMALİ

Söz konusu liderler, Almanya’nın daveti üzerine çevrimiçi toplantıda, Rusya ile varılacak diplomatik bir çözüm ihtimalini ele aldı. Bu çerçevede, Ukrayna ve Avrupa’nın güvenlik çıkarlarının korunması, caydırıcılığının sağlanması konuları konuşuldu.

