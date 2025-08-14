S.K., M.F.A. ve B.Y. Yaralandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ MEKAN

Yeniyol Mahallesi’ndeki Sepetçi Sokak’taki otoparkta gelişen bir olay dikkat çekiyor. İddiaya göre, daha önce burada çalışan S.K. uzaktan mesafeden işletme sahibi M.F.A. ile konuştu.

ATEŞ AÇILIYOR VE YARALANMALAR YAŞANIYOR

S.K., sakladığı pompalı tüfekle havaya ateş açarak saldırı gerçekleştiriyor. Bu sırada, olayın gerçekleştiği bölgede bulunan M.F.A. ve bir müşteri olan B.Y. yaralanıyor. Çevredeki insanların silah seslerini duyması üzerine ihbarda bulunuluyor ve hemen polis ile sağlık ekipleri olay mahalline yönlendiriliyor.

SAĞLIK DURUMU VE POLİS ÇALIŞMALARI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından en yakın hastaneye götürülüyor ve tedavi altına alınıyor. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildiriliyor. Polis, saldırgan S.K.’yı yakalamak için araştırmalarını sürdürüyor.