S&P Türkiye Notunu Sabit Bıraktı

TÜRKİYE’NİN KREDİ NOTU HAKKINDA BİLGİLER

S&P, Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunu ‘BB-‘ seviyesinde tutarak not görünümünü “durağan” olarak teyit etti. Kurum, bu notun son dönemdeki döviz kuru dalgalanmalarına ve döviz rezervlerindeki azalmaya rağmen, Türkiye’deki yetkililerin yüksek enflasyonu düşürme ve dolarizasyonu azaltma yönündeki politikalarını sürdürmelerini yansıttığını belirtti. Açıklamada, “Durağan görünüm, mevcut ekonomi ekibinin sıkı para politikasını sürdüreceği, böylece iç ve dış gerginlikler karşısında hükümetin orta vadeli programıyla ilişkili uygulama risklerini dengeleyeceği yönündeki görüşümüzü yansıtmaktadır.” denildi.

Mart ayında muhalefet liderlerinin tutuklanmasına karşı yapılan son protestoların yatırımcı ve hanehalkı güvenini etkileyebileceği belirtildi. Bu durum, döviz istikrarı ve büyüme açısından uzun vadeli bir engel teşkil edebiliyor. Reel efektif döviz kurunun son dönemdeki değer kazanımının ihracat faaliyetlerine etkisi olduğu ifade edildi. “Bu nedenle, yatırım harcamalarının düşmesi ve işsizliğin artması beklendiğinden, yüzde 2,7’lik GSYİH büyüme tahminimiz risklere tabi.” değerlendirmesi yapıldı. Kurum, 2026 yılı için büyüme öngörüsünü ise yüzde 2,9 olarak belirledi.

Türkiye’nin mali istikrarı veya daha geniş anlamda kamu maliyesi üzerindeki baskıların, özellikle de anti-enflasyonist politikaların tersine dönmesi ve net döviz rezervlerindeki azalmanın yoğunlaşması halinde notun düşürülebileceği ifade edildi. Enflasyon oranının tek haneli rakamlara inmesi, Türk lirasına ve yurt içi sermaye piyasalarına yönelik uzun vadeli güvenin yeniden tesis edilmesi konusunda ilerleme sağlanması halinde notun yükselebileceği belirtildi.

DÜZENLEYİCİ KURUMLARIN NOT DEĞERLENDİRMELERİ

S&P, geçtiğimiz yıl Türkiye’nin kredi notunu Mayıs ve Kasım’daki iki toplantısında artırmıştı. Kasım’daki değerlendirmelerde, TCMB’nin sıkı duruşunun Türk yetkililerin lirayı istikrara kavuşturmasına, enflasyonu düşürmesine, rezervleri yeniden inşa etmesine ve finansal sistemde dolarizasyonun azalmasına katkı sağladığını söyledi. Diğer derecelendirme kuruluşu Moody’s, Ocak ayı toplantısını pas geçerek Türkiye’nin kredi notunda güncelleme gerçekleştirmedi. Moody’s, son olarak 19 Temmuz 2024’te Türkiye’nin kredi notunu iki kademe artırarak ‘B3’ten ‘B1’e yükseltti ve görünümünü ‘pozitif’ olarak korudu. Fitch Ratings ise Şubat’taki değerlendirmesinde Türkiye’nin kredi notunu “BB-“, not görünümünü “durağan” olarak teyit etti. Türkiye’nin 2025 yılının kalanında not takvimi ise 16 Mayıs 2025 CI, 30 Mayıs 2025 Scope ve 25 Temmuz 2025 Fitch ve Moody’s ile 17 Ekim 2025 S&P Global şeklinde belirlendi.