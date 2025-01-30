Saadet Işıl Aksoy, Türkiye’ye Döndü

AMERİKA’DA GEÇEN ZAMAN

Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen oyuncu, “İşim nedeniyle Amerika’da vakit geçirdim ama ülkemden kopamadığım için geri döndüm. Çocuğumun burada büyümesini istiyorum.” ifadelerini kullandı.

VATANIMDA GEÇİRECEĞİM HAYAT

Oyuncu, “Hayatımın geri kalanını vatanımda geçireceğim. Orada bazı girişimlerim olmuştu, bağlantılarım devam ediyor.” şeklinde sözlerine devam etti. Yurtdışında iş yapma niyetinde olduğunu belirten oyuncu, “Yurtdışında iş yapsak da bizim evimiz Türkiye, dönüp dolaşıp geleceğimiz yer burası.” diye ekledi.