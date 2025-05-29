Sabancı Holding’de Üst Düzey Tayini

YENİ YÖNETİCİ ATAMASI

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri olan Sabancı Holding’de yönetim kadrosunda önemli bir değişiklik yaşanıyor. Şirketin Kamuoyunu Aydınlatma Platformu üzerinden yaptığı açıklamaya göre, mevcut CEO ve yönetim kurulu üyesi Cenk Alper, kendi isteğiyle görevinden 31 Mayıs 2025 tarihinde ayrılıyor. Alper’in yerine Kıvanç Zaimler, CEO ve yönetim kurulu üyesi olarak atanıyor.

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

29 Mayıs 2025 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Cenk Alper’in Chief Executive Officer ve Yönetim Kurulu üyeliğinden 31 Mayıs 2025 itibarıyla ayrılma talebi kabul edildi. Ayrıca, 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kıvanç Zaimler’in Chief Executive Officer ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verildi.

KIVANÇ ZAİMLER’İN GEÇMİŞİ

Kıvanç Zaimler, 1992-2008 yılları arasında özel sektörde farklı yönetici pozisyonlarında çalıştı. 2008 yılında Enerjisa bünyesine katılan Zaimler, doğal gaz ticareti, dağıtımı ve perakende sektörlerinde Genel Müdürlük gibi görevler üstlendi. Daha sonra Enerjisa CEO’su olarak görev yaptı ve 2018 yılında gerçekleştirilen halka arz sürecinde aktif rol aldı. Temmuz 2018’den itibaren Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı olarak, enerji, iklim teknolojileri ve bilişim alanlarındaki Sabancı Topluluğu şirketlerinin yönetim kurullarında bulunmuş ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev almıştır. Yeni atamasıyla mevcut görev ve sorumluluklarını sürdürmeye devam edecektir.