Sacha Boey Türkiye’ye Dönüyor

GALATASARAY’IN TRANSFER HAMLELERİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de sezonu şampiyon olarak tamamladıktan sonra yaz dönemi transfer hareketliliği ile ilgili merak uyandırıyor. Elias Jelert’in takımdan ayrılacağı ve sarı-kırmızılıların bir sağ bek transferi yapacağı yönündeki iddiaların ardından, beklenmedik bir gelişme gündeme geldi. Geçen sezonun devre arasında Galatasaray’dan Bayern Münih’e transfer olan Sacha Boey’in Türkiye’ye dönüş yapacağı öne sürüldü.

OKAN BURUK’UN GÖRÜŞMESİ

Fanatik’te yer alan habere göre, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluğun kesinleşmesinin ardından Sacha Boey ile bir telefon konuşması yaptı. Buruk’un, “Orada mutsuzsan kapımız açık, beraber Şampiyonlar Ligi’nde oynayalım” şeklinde bir ifade kullandığı iddia edildi. 24 yaşındaki sağ bek, kulüplerin anlaşması durumunda Galatasaray’a geri dönme sözü verdiği belirtiliyor.