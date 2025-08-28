Sadece İki Kuzey Beyaz Gergedan Var

KENYA’DA SON İKİ KUZEY BEYAZ Gergedanı KORUMA ALTINDA

Kenya’nın merkezindeki bir doğa koruma alanında, dünyada kalan son iki kuzey beyaz gergedan, 24 saat boyunca silahlı korumaların gözetiminde yaşamını sürdürüyor. Orta Afrika’daki yaşam alanlarında yıllarca süren kaçak avcılık ve iç savaş, bu özel alt türün yok olma noktasına gelmesine neden oluyor. National Geographic’in 24 Ağustos’ta yayımlanan “The Last Rhinos: A New Hope” (Son Gergedanlar: Yeni Bir Umut) belgeseli, kuzey beyaz gergedanları kurtarma çabalarını ele alıyor. Film, 2018’de sağlık problemleri nedeniyle 45 yaşında uyutulan erkek gergedan Sudan’ın son anlarıyla başlıyor. Ölümsüz kalan sağlık sorunları yaşayan dişi Najin ve genç kızı Fatu, gergedanlardan günümüze ulaşan son iki birey.

YENİ BİR YÖNTEM: TÜP BEBEK GERGEDANLAR

Kurtarma girişimleri, ölen erkek gergedanlardan alınan sperm ile Fatu’dan alınan yumurtaların tüp bebek yöntemiyle döllenmesine dayanıyor. Najin artık yumurta veremiyor. Bu yıl bilim insanları, Fatu’dan üç kez yumurta toplayarak toplamda 38 kuzey beyaz gergedan embriyosu oluşturdu. Ancak sağlık nedenleri nedeniyle ne Najin ne de Fatu taşıyıcı olabiliyor. Bu sebepten ötürü embriyolar, akraba tür olan güney beyaz gergedanlarına naklediliyor.

TEHLİKE ALTINDA OLAN GERGEDAN TÜRLERİ

Dünyada günümüzde beş ayrı gergedan türü yaşıyor. Güney beyaz gergedanları yaklaşık 17 bin bireyle, Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından “tehlike altında” sınıflandırılmış durumda. Endonezya’daki Cava gergedanlarının sayısı yalnızca 50 civarında bulunuyor. İki boynuzlu tüylü Sumatra gergedanı da aynı tehlike ile karşı karşıya; doğada 50’den az bireyinin kaldığı tahmin ediliyor.