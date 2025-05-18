Sadık G., Devrilen Kaya Altında Kaldı

Olay Yeri ve Kazı Durumu

Bayır köyü Bağlar mevkisinde, Sadık G. isimli bir kişinin kaçak kazı yaptığı esnada üzerine büyük bir kaya düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi ve olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

AFAD Ekiplerinin Müdahalesi

Ekiplerin bölgeye ulaşması yaklaşık 1 saat sürdü. AFAD’ın yaptığı inceleme sonucunda Sadık G.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Sadık G.’nin cenazesi, otopsi işlemleri için Zile Devlet Hastanesi morguna nakledildi. Olay hakkında detaylı bir inceleme başlatıldı.