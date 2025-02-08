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Safiye Soyman: “Faik Benden Çok Çekinir”

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SAFİYE SOYMAN’DAN AÇIKLAMALAR

Safiye Soyman, canlı yayında telefonla katıldığı programda bazı durumlara ilişkin bilgilerini paylaştı. “Faik aramızdaki samimiyetin dozunu bazen fazlasıyla kaçırıyor. Bu sebepten de beni zor durumda bırakıyor. Yaptığı son açıklamadan sonra kendisini uyardım. Benden zılgıt yedi ve özür diledi. Bundan sonra böyle bir şey olursa külahları değişeceğimizi söyledim. Faik zaten benden çok korkar ve çekinir. Ama doğallığın dozunu kaçırabiliyor” diyerek duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

DOĞALLIK VE SAMİMİYET ÜZERİNE

Söylemleriyle Faik’in aşırı samimiyetinin bazı zorluklar yarattığına işaret eden Soyman, onun doğallık anlayışının bazen sorunlara yol açtığını belirtti. Özellikle son gelişmelerin ardından gösterdiği tutum karşısında bir uyarıda bulunduğunu, bu uyarının ardından Faik’in özür dilediğini vurguladı.

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