Sağanak Yağmur İçin Hazır Olun

YAĞMURDAKİ BEKLENTİLER

Aşırı sıcak hava koşullarıyla kurak günler geçiren Trakya bölgesine yağmur geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre; bugün Trakya ile Doğu Akdeniz kıyıları, Çankırı, Samsun, Ordu çevreleri ile Bolu’nun güney ve doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

İSTANBUL’DA SAĞANAK ÖNGÖRÜSÜ

Meteorolojinin son tahminlerine göre; İstanbul’da gece saatlerinde sağanak yağış geçişleri yaşanacak. Mega kentteki bu sağanak geçişlerinin çarşamba sabahının ilk ışıklarına kadar devam etmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI DEĞİŞMEYECEK

Hava sıcaklıklarının, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Rüzgar ise genel olarak batı ve kuzeybatı yönlerinden, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gece 00.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında İstanbul’da yağmur bekliyor.