Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan 36 İlaca Müjde

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 36 ilacın geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu. Bu ilaçlar arasında diyabet, hemofili, enfeksiyon hastalıkları, alerji aşıları ve kan ürünleri bulunmakta. Bakan Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Bayramımızın bereketi, yerli şifa müjdesi” ifadesini kullandı.

36 İLAÇ GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALINDI

Bakan, yaptığı açıklamada, “Diyabet, hemofili, enfeksiyon hastalıkları, alerji aşıları ve kan ürünleri başta olmak üzere 27’si yerli olarak üretilen toplam 36 ilaç daha geri ödeme kapsamına alındı. Vatandaşlarımızın en güncel tedavilere erişimini güçlendirmeye, sağlıkta yerli üretimi desteklemeye kararlılıkla devam ediyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” dedi.