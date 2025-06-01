Sağlık Bakanlığı, ‘evlilik’ şartını reddetti

SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı, 25 yaş altı kadınların sadece evli olmaları durumunda jinekoloji randevusu alabileceklerine dair çıkan iddialara yanıt verdi. Bakanlık, Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nin (MHRS) medeni duruma ilişkin herhangi bir sınırlama içermediğini belirtti.

MHRS’NİN TEMEL GÖREVİ VE UYGULAMALARI

“Sağlıklı Çözüm” adlı sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan 25 yaş altı kadınların yalnızca evliyse jinekoloji randevusu alabildiği yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapma gereği doğmuştur.” ifadeleri yer aldı. MHRS, Türkiye Cumhuriyeti’nin dijital sağlık alanında sunduğu bir ulusal projedir ve tüm bireylere eşit sağlık hizmeti vermeyi hedefliyor.

Ayrıca, “MHRS, hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet vermekte olup, kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerine randevu alımında medeni duruma bağlı herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir” denildi. Vatandaşların, randevu alırken ihtiyaçlarına uygun bilgiye ulaşabilmesi için hastaneler, muayene odalarının niteliklerine göre ek bilgiler ekleyebiliyor.

EK BİLGİLERİN AMACI

Bu durumun her branş ve muayene odası için geçerli olduğu vurgulandı. Muayene koşulları ve tetkik süreçlerinin farklılık gösterdiği de belirtildi. Bütün bunlar, “gelişmiş ülkelerde de olduğu gibi, hizmetin daha verimli ve etkili sunulmasını amaçlamaktadır” diyerek ifade edildi.

Sonuç olarak, MHRS sisteminde yer alan uygulama bir kısıtlama değil; “hastanın hekimle görüşme sürecini daha sağlıklı ve hazırlıklı hale getirmek” amacı taşıyor. Açıklayıcı bilgiler, kullanıcıların doğru polikliniğe yönlendirilmesine katkı sağlamak için mevcut. Bu tür uygulamalar yalnızca jinekoloji için değil, pek çok branş için geçerli.