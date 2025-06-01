Sağlık Bakanlığı, MHRS Kısıtlama Yok

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı, 25 yaş altındaki kadınların yalnızca evli olmaları durumunda jinekoloji randevusu alabildiğine dair yayılan iddialara yanıt verdi. Bakanlık, Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nin (MHRS) medeni duruma ilişkin herhangi bir kısıtlama uygulamadığını belirtti. “Bazı basın yayın organlarında yer alan 25 yaş altı kadınların yalnızca evliyse jinekoloji randevusu alabildiği yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapma gereği doğmuştur” ifadesine yer verildi.

MHRS PROJESİNİN AMACI

Açıklamada, MHRS’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin dijital sağlık alanında hayata geçirdiği ve tüm vatandaşlara eşit erişim sunmayı hedefleyen bir ulusal proje olduğu vurgulandı. Bakanlık, “MHRS, hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet vermekte olup; kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerine randevu alımında medeni duruma bağlı herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir” dedi. Ayrıca randevu alınmasında hastanelerin oluşturduğu muayene odalarının özelliklerine göre ek bilgiler sunulabileceği de ifade edildi.

HASTANELERDEKİ UYGULAMALAR

Bakanlık, hastanelerin ek bilgileri yalnızca kadın hastalıkları ve doğum poliklinikleri için değil, diğer branşlar için de sunarak hastaların doğru yönlendirilmesini sağlamak istedigini belirtti. Önemle vurgulanan bir diğer nokta ise, bu uygulamanın gelişmiş ülkelerdeki benzer sistemlerle kıyaslandığında, sağlık hizmetlerinin daha verimli ve etkili sunulmasını amaçladığıdır. MHRS’deki uygulamanın bir kısıtlama olmadığının altı çizildi. “Amaç; hastanın hekimle görüşme sürecini daha sağlıklı ve hazırlıklı hale getirmektir” denildi.