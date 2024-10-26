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Sağlık Bakanlığı’ndan İsrail’e Sert Yanıt

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SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde Kemal Advan Hastanesi’nde çalışan sağlık personelinin ve yaralıların İsrail askerleri tarafından rehin alınmasını “şiddetle kınıyoruz” şeklindeki ifadeyle duyurdu. Bu olay, uluslararası düzeyde sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması gerekliliğini bir kez daha ön plana çıkarıyor.

ULUSAL VE ULUSLARARASI TEPKİLER

Açıklama, tıp çalışanlarının savaş koşullarında dahi korunması gereken insan hakları temeli üzerine inşa edilmiş bir yükümlülüğü hatırlatıyor. Sağlık Bakanlığı, bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu vurgularken, uluslararası kurumların da konuya el atması gerektiğini belirtiyor.

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