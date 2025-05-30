Sağlıkta Şiddet Aleyhine Eylem Yapıldı

SAĞLIKTA ŞİDDETE TAHAMMÜL YOK

Ankara Tabip Odası, sağlık alanında yaşanan şiddetin hiçbir biçimini kabul etmediğini belirtmekte. Kurum, “Genç meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize yönelik bu saldırıya sessiz kalmıyoruz” mesajını aktardı.

EYLEMLERİN NEDENİ

Ankara Tabip Odası, resmi X hesabından yaptığı açıklamada, “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri, 27 Mayıs günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisinde görevli intörn hekimin hasta yakını tarafından sözel ve fiziksel şiddete maruz kalmasını protesto etti” ifadelerine yer verdi. Eylemi destekleyen intörn hekimler, Başhekimlik binasına yürüyerek oturma eylemi gerçekleştirdi. Kurum, sağlıkta şiddetin her türüne karşı duruşunu vurgulayarak “Genç meslektaşlarımıza, öğrencilerimize destek için oradaydık.” açıklamasıyla durumu duyurdu.