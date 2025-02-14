Sahadan Çekilmelere Yeni TFF Cezaları

ADANA DEMİRSPOR’DAN ÇEKİLME SONRASI GELEN ETKİLER

Adana Demirspor’un Galatasaray ile oynadığı maçta sahadan çekilmesinin sonuçları devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, bu durumla ilgili yeni talimatlar yayınladı. Federasyon, 12 Şubat Çarşamba günü yaptığı toplantıda, Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesinde değişiklik yapma kararı aldı.

CEZALAR ORTAYA ÇIKIYOR

TFF, bugünkü duyurusunda, müsabakaya çıkmayan veya başlayıp terk eden kulüplere, takip eden sezonda bağlı olduğu ligde 9 puan silme cezası verileceğini açıkladı. Ayrıca, kulüp yöneticileri için 1 yıl hak mahrumiyeti ve futbolcular için ise 5 ile 10 maç arasında ceza verilmesine karar verildi. Böylece sahadan çekilen takımlara uygulanacak cezalar daha da ağırlaştırıldı.

YENİ CEZA DÜZENLEMESİ AÇIKLANDI

Disiplin Talimatı’ndaki değişiklikler şu şekilde sıralandı: (1) Yayınlanan yeni kararlara göre; herhangi bir kategori ayrımı olmaksızın, müsabakaya gelmesine rağmen sahaya çıkmayan veya maç esnasında terk eden takımlara yönelik Disiplin Kurulları şu cezalara hükmeder; (a) Kulüp yöneticilerine 1 yıl hak mahrumiyeti; ilgili görevlilere de 1 yıl hak mahrumiyeti veya soyunma odasına giriş yasağı; (b) Kulüplere – Süper Lig için 20.000.000 TL’den 100.000.000 TL’ye kadar, – 1. Lig için 2.000.000 TL’den 10.000.000 TL’ye kadar, – 2. Lig için 1.000.000 TL’den 5.000.000 TL’ye kadar, – 3. Lig için ise 500.000 TL’den 2.500.000 TL’ye kadar para cezası; (c) Futbolculara ise 5 ila 10 maç men cezası; (d) Sahadan çekilen kulübün başkanına 1 yıl hak mahrumiyeti cezası. (2) Amatör kulüplere yapılan ihlallerde ise ilgili disiplin kurulları, aynı hak mahrumiyeti ve ayrıca 50.000 TL’den 250.000 TL’ye kadar para cezası da uygulayabilecek. (3) Müsabakaya gelmesine rağmen çıkmayan ya da başlanmış bir maçı terk eden kulüpler için ayrıca -9 puan indirme cezası uygulanacak.

MAÇTA YAŞANAN OLAYLAR

Geçtiğimiz hafta Süper Lig’in 23. haftasında oynanan Galatasaray – Adana Demirspor karşılaşmasında yaşananlar dikkat çekti. Mücadelenin 12. dakikasında Galatasaray, Dries Mertens’in ceza sahasında düşmesiyle penaltı kazandı. Bu karar, Adana Demirsporlu futbolcuların itirazlarına yol açtı ancak VAR’dan herhangi bir müdahale gelmedi ve Galatasaray, Alvaro Morata’nın golüyle 1-0 öne geçti. 33. dakikada ise teknik direktör Mustafa Alper Avcı, oyuncularına sahadan çekilmeleri talimatını verince, takım soyunma odasına gitti ve hakem Oğuzhan Çakır maçı tatil etti.

ADANA DEMİRSPOR’A UYGULANAN CEZA

TFF, Adana Demirspor’un bu çekilmesi nedeniyle, maçın 3-0 Galatasaray lehine tescilini sağladı ve ayrıca Adana Demirspor’a 3 puan silme cezası verildiğini açıkladı.