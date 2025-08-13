Gündem

Sahiller Boş Kaldı, Girişler Yasak

İSTANBUL’DA DENİZDE DENETİMLER DEVAM EDİYOR

İstanbul’un denizlerinde yapılan denetimler sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere dayanarak, Şile Kaymakamlığı, 12 Ağustos Salı günü saat 16.00 itibarıyla ve 13 Ağustos Çarşamba günü itibarıyla ilçede denize girişin yasak olduğunu bildirdi.

ŞİLE’DE DENİZE GİRMEK YASAK

Şile’deki yasağın yanı sıra Beykoz’da da 13 Ağustos Çarşamba gününe kadar denize girilmesi yasaklandı. Sarıyer’de ise Kısırkaya Plajı’nda uygulanan yasak 15 Ağustos Cuma gününe dek geçerli olacak.

SAHİLLER OLUŞAN YASAĞLA BOŞ KALDI

Arnavutköy, Çatalca ve Eyüpsultan ilçelerinde de denize girme yasağı 17 Ağustos Pazar gününe kadar sürecek. Yetkililer, vatandaşların can güvenliği açısından bu yasaklara uyması gerektiğini tekrar hatırlattı.

