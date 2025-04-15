Sahipsiz Hayvan Alanı Oluşturuldu

SAHİPSİZ HAYVANLAR İÇİN YENİ BİR ÇÖZÜM

Meram Belediyesi, saldırgan sokak köpeklerine yönelik çözüm bulmak için “Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı” projesini hayata geçirdi. Bu proje, sahipsiz sokak hayvanları sorununu kökten çözmeyi hedefliyor. Hem hayvanların zarar görmesini engellemek hem de insanların endişelerini gidermek amacıyla Konya’nın Meram ilçesinde 70 bin metrekarelik alanda 7 bin köpek kapasiteli bir yaşam alanı oluşturuldu.

PROJENİN KAPSAMI VE HEDEFİ

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, toplanan sahipsiz köpeklerin Sefaköy Mevkisi’ndeki bu alanda yaşamlarını sürdüreceklerini açıkladı. Bu tesisin, şehir yaşamını tehdit eden sahipsiz sokak hayvanları sorununu büyük ölçüde çözeceğine dikkat çeken Kavuş, “Meram sokakları artık çok daha güvenli, sağlıklı ve huzur dolu olacak.” şeklinde belirtti.

ÖRNEK BİR PROJE

Meram Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarının insani, doğal ve güvenli bir yaşam alanına kavuşmaları için örnek bir projeye imza attı. “Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı” modern altyapısı ve doğaya uygun tasarımıyla Türkiye’ye örnek olmayı amaçlıyor.

ALANIN DETAYLARI

Başkan Kavuş, tesisin 7 bin köpek kapasiteli olduğunu ve 6 bin 500 köpek için yaşam alanı, 250 köpek kapasiteli karantina ve tedavi bölümü ile anne ve yavrulara özel 250 köpek kapasiteli alanlar sunduğunu aktardı. İdari bina, veteriner bölümü ve dinlenme alanları ile donatılan tesis, köpeklerin hem fizyolojik hem de psikolojik sağlığını koruyacak şekilde planlandı. Ayrıca, çevrenin sakinleştirilmesi için ağaçlara kuş yuvaları yerleştirildi.

SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞI

Bu alan, ilçedeki sahipsiz sokak hayvanları sorununu insani, vicdani ve modern bir anlayışla çözmeyi hedefliyor. Başkan Kavuş ayrıca, “Bu alan bir barınak değil; sahipsiz hayvanların doğayla bütünleştiği, rehabilite edildiği ve sağlıklı bir yaşam sürdürebileceği bir ortam.” diye ifade etti.

YENİ YAKLAŞIM VE GÜVENLİK

Mustafa Kavuş, yeni düzenlemeyle birlikte geçmişte uygulanan “yakala, kısırlaştır ve bırak” modelinin yerine “yakala, rehabilite et, yaşam alanında tut” modelinin benimsendiğini belirtti. “Bu projeyle hem hayvanların zarar görmesini engelliyoruz hem de insanlarımızın kaygılarını ortadan kaldırıyoruz.” dedi.

İNSAN VE HAYVAN HAKLARI

Meram Belediye Başkanı, sahipsiz hayvanlar ile ilgili endişelerin ortadan kalkacağını ve insanların huzur içinde yaşamlarını sürdürebileceğini vurguladı. “Bu güveni yakın zamanda herkes hissedecek.” şeklinde çıkan ifadeleri, projenin insan ve hayvan hakları açısından ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.

GÜVENLİ VE DENGELİ BİR ÇEVRE

Başkan Kavuş, sokak hayvanlarının doğayla iç içe yaşaması için her detayı düşündüklerini belirtti. Ayrıca, sahiplendirme süreçlerine destek olmayı da planladıklarını ifade etti. “Bu alan sayesinde sokaklar daha güvenli, doğa daha dengeli, vicdanlar daha rahat olacak.” diyerek projelerin geleceğe yönelik olduğunu vurguladı.