Sahte Baz İstasyonu Çetesi Çökertildi

SİBER CASUSLUK ŞEBEKESİ ÇÖKERTİLDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği yaparak, sahte baz istasyonu kurarak siber casusluk faaliyetlerinde bulunan uluslararası bir çeteyi çökertti. Operasyonda 7 yabancı uyruklu şüpheli, kiralık araçlarla suçüstü yakalanarak tutuklandı. Bu şebeke, Çin menşeli cihazlar kullanarak sahte baz istasyonları aracılığıyla vatandaşların kişisel ve finansal bilgilerini hedef aldı.

MİT, birçok GSM abonesinden gelen sahte içerikli SMS şikayetleri üzerine harekete geçti. Kamu kurumları ve şirketler adına gönderilmiş gibi görünen mesajları inceleyen MİT, bu dolandırıcılık faaliyetinin sahte baz istasyonu yöntemiyle yürütüldüğünü belirledi. Sahte baz istasyonları, cep telefonlarını kendine bağlayarak kullanıcılara GSM operatörüymüş gibi görünen sahte ödeme talepleri gönderdi. Bu durum bazı kullanıcıların kredi kartı bilgilerini paylaşmasına neden oldu.

ÇOK ŞEHİRLİ OPERASYON AĞI BELİRLENDİ

Yapılan çalışmalarda, “Patron” kod adlı şahsın talimatları doğrultusunda hareket eden 7 şüpheli, farklı gruplar halinde organize bir biçimde faaliyet gösterdi. Bu şebeke, kiralık araçlarla İstanbul’un yanı sıra İzmir, Bursa ve Yalova’da da aktifti. Toplanan iletişim verileri ve kullanıcı bilgileri, Çin merkezli bir sunucuya gönderildi. Bu bilgiler, yabancı menşeli bir uygulama üzerinden hedef odaklı phishing saldırılarında kullanıldı.

ÇİN’DEN CİHAZ TEMİN EDEN İŞLETME YAKALANDI

Şebekenin teknik cihazları, İstanbul’daki elektronik malzeme satan bir Çinli şirket sahibinden temin edildi. Bu şahıs da gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şüphelilerin Mart 2025’te Türkiye’ye girdikleri ve farklı bir vatandaş adına GSM hattı alarak kimliklerini gizlemeye çalıştıkları tespit edildi. Cihazların ülkeye giriş yollarının belirlenmesi için gümrük ve sınır geçiş kayıtları inceleniyor.

KRİMİNAL İNCELEME DEVAM EDİYOR

Operasyonda ele geçirilen sahte baz istasyonu cihazları ve dijital materyaller kriminal incelemeye gönderildi. MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şüphelilerin diğer bağlantılarını açığa çıkarmak için çok yönlü bir soruşturma yürütüyor. Bu operasyon, Türkiye’nin siber güvenlik alanındaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.