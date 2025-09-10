Sahte Diploma Skandalı: E-İmzaları Nasıl Kopyaladılar?

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN SORUŞTURMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, bir ihbar üzerine başlattığı soruşturmada, kamu görevlileri adına sahte e-imzalar üretilerek çeşitli kamu kurumlarının sistemlerine izinsiz erişim sağlandığını ve sahte diploma ile sürücü belgesi düzenlendiğini belirledi. Soruşturma sonucunda, 37’si tutuklu toplam 199 kişi hakkında iki ayrı iddianame hazırlanarak dava açıldı.

İDDİANAME DETAYLARI

İlk iddianamede 134 sanık için, “ÖSYM Kanunu’na muhalefet”, “Resmi belgede sahtecilik”, “Bilişim sistemine girme” ve “Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme” suçlamalarıyla 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İkinci iddianamede ise 65 sanık hakkında aynı suçlardan 5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianameler, Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabullenildi.

DAVANIN İLK DURUŞMASI

Davayla ilgili ilk duruşma, 12 Eylül Cuma günü Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşecek. İddianamede, kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzalarını kopyalayarak, çeşitli belgelerden sahte e-imza üreterek, sistemlere yetkisiz erişim sağladıkları ve sahte sürücü belgesi ile diploma düzenlemelerine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandığı belirtildi.

ÖNEMLİ İSİMLER VE BELGELER

İddianamede, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, başkan yardımcıları, YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanı ve 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanları ile personelinin elektronik imzalarının kopyalandığı yer aldı. Bu yöntemle, hukukçulardan psikologlara, öğretmenlerden eczacılara kadar birçok kişinin usulsüz işlemlerle doçentlik veya profesörlük unvanı elde ettikleri tespit edildi.

PADİŞAH TORUNU DA DAVADA

Soruşturmada dikkat çeken bir diğer detay ise, Osmanlı Padişahı ikinci Abdülhamid’in dördüncü kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu’nun da iddianamede yer almasiydi. Osmanoğlu’na ait İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü’nden yasa dışı mezuniyet kayıtlarının oluşturulduğu tespit edildi. YÖK Başkanlığı tarafından gönderilen bir yazıda, şahsın herhangi bir mezuniyet ya da öğrenci kaydının bulunmadığı belirtildi. Osmanoğlu sosyal medya hesabında, “Kişisel verilerimi kullanarak adımı taşıyan sahte belgeler üreten ve bu organizasyonun içinde yer alan herkes hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur” dedi.

SAHTE DİPLOMA İŞLEYİŞİ

İddianamede sanıkların, bazı elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul ofisleri üzerinden sahte sürücü belgesi ve T.C. kimlik kartları kullanarak, kamu kurum yöneticileri adına elektronik imza başvurusu ve üretiminde bulunduğu, bu e-imzalar ile kamu kurumlarına yetkisiz erişim sağladıkları ve yasa dışı işlemler gerçekleştirdikleri aktarıldı. Ayrıca, sahte mezuniyet belgeleri oluşturarak YÖKSİS’e ekleyip, çeşitli elektronik sınav sonuçlarını değiştirdikleri ifade edildi.

DEPREMDEKİ VEFATLARIN KULLANIMI

Sanıklara ait elektronik materyal incelemeleri de iddianamede yer aldı. Sanıkların 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden avukatların listelerine ulaştıkları, ardından hukuk fakültesi mezuniyeti talep eden diğer kişileri, vefat eden avukatların yerine ilgili üniversitelere kayıt ettikleri kaydedildi.