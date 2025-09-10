Sahte E-imzalarda Kamu Görevlileri İddia Edildi

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN BAŞLATILAN SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, gerçekleşen bir ihbar üzerine sahte e-imzalar üreterek çeşitli kamu kurumlarının sistemlerine izinsiz giriş sağlandığını ve sahte diploma ile sürücü belgesi düzenlendiğini tespit etti. Bu kapsamda toplam 199 kişi hakkında, 37’si tutuklu olmak üzere iki ayrı iddianame hazırlanarak dava açıldı.

İlk iddianamede neler var?

İlk iddianamede 134 sanık için; “ÖSYM Kanunu’na muhalefet”, “Resmi belgede sahtecilik”, “Bilişim sistemine girme” ve “Verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme” suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İkinci iddianamede ise 65 sanığın aynı suçlardan 5 yıldan 50 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası isteniyor. Hazırlanan iddianameler, Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İlk duruşma tarihi

Bu davayla ilgili olarak ilk duruşma, 12 Eylül Cuma günü Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilecek.

İddianamede hangi ayrıntılar var?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzalarını kopyalayarak ve çeşitli belgelerden sahte e-imza üretip sistemlere izinsiz erişim sağlanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmayı tamamladı. İddianamede, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, başkan yardımcıları ve YÖK Eğitim Öğretim Daire Başkanı ile 14 üniversitenin öğrenci işleri daire başkanları ve personelinin elektronik imzalarının kopyalandığı ifade ediliyor. Bu yöntemle, hukukçulardan psikologlara kadar birçok kişi, usulsüz işlemlerle doçentlik veya profesörlük unvanı elde etti.

Osmangazi padişah torunu da davada

Şüpheliler arasında, Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid’in dördüncü kuşak torunu Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu’nun da bulunduğu belirlendi. Osmanoğlu adına İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yasa dışı mezuniyet kayıtları oluşturulduğu tespit edildi. İddianamede, YÖK Başkanlığı tarafından gönderilen yazıda Osmanoğlu’nun herhangi bir mezuniyet veya öğrenci kaydının olmadığı ifade ediliyor. Bu iddiaların ardından Osmanoğlu sosyal medya üzerinden “Kişisel verilerimi kullanarak adımı taşıyan sahte belgeler üreten ve bu organizasyonun içinde yer alan herkes hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.” açıklamasında bulundu.

Sahte diploma sistemi ve kullanılan yöntemler

İddianamede, sanıkların bazı elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları aracılığıyla sahte sürücü belgesi ve T.C. kimlik kartları kullanarak kamu kurumlarındaki yöneticiler adına elektronik imza başvurusunda bulunduğu, bu e-imzalar ile kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz giriş yaparak bir dizi yasa dışı işlem gerçekleştirdikleri, aynı zamanda sahte mezuniyet belgelerinin YÖKSİS’e eklendiği ve çeşitli elektronik sınav sonuçlarının değiştirildiği belirtiliyor.

Depremde ölenlerin diplomaları kullanıldı

İddianamede yer alan bazı elektronik materyal incelemelerinin sonucunda, sanıkların 6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden avukatların listesine ulaştığı ve bu kişilerin üniversite kayıtlarının silinmesinin ardından, diğer kişilerin bu avukatların yerine üniversitelere kayıt ettikleri aktarılıyor.