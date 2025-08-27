Sahte Fatura Dönemi Başlıyor!

Sahte Fatura Kesenler ve Kullananlar Mercek Altında

1 Ekim tarihinden itibaren sahte fatura basan kişiler için belirlenen hapis cezası, artık sahte fatura kullanan mükelleflere de uygulanacak. Sahte faturayla yakalanan işverenler, 3 kat vergi cezası ve 8 yıla kadar hapis cezası gibi ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar.

Denetimlerin Yoğunlaşması ve Olumsuz Sonuçlar

E-fatura üzerinden yapılan denetimlerin artması nedeniyle, habersiz olarak üzerlerine şirket kurulan işsizler, ev kadınları, emekliler, öğrenciler ve çaycıların hapis tehlikesiyle karşılaştığı belirtiliyor. Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, mükelleflerin sahte belgeleri ‘bilmeden’ kullandığı yönündeki değerlendirmelerin sona ereceğini belirterek, “Artık sahte belge kullanan mükellefler ‘vergi kaçakçılığı’ kapsamında işlem görecek” ifadesinde bulundu. Tolu, bu durumun sahte fatura kullananların risk analiz sistemleri aracılığıyla daha kolay yakalanacaklarını gösterdiğini vurguladı.

Hapis Süreçlerinde Artan Riskler

Tolu, sahte fatura düzenleyen şirketlerin genellikle işsiz, öğrenci ya da emekli gibi düşük gelirli bireyler üzerine kurulduğunu belirtti. Geçmişte vergi incelemelerinin 1.5 yıl sürdüğünü, bu nedenle yakalanma riskinin düşük olduğunu hatırlatan Tolu, “Ancak artık yapay zeka tarafından oluşturulan raporlarla incelemeler 20 günde sona erecek. Bilmeden patron yapılan işsizlerin ve emeklilerin hapse düşme riski artacak” dedi.