Sahte Fatura Dönemi Bitiyor!

SAHTE FATURA DENETİMLERİ HIZLANIYOR

Sahte fatura düzenleyenler ile bu faturaları kullanan mükellefler artık yoğun bir inceleme altına alınıyor. 1 Ekim’den itibaren sahte fatura basanlara verilen hapis cezası, sahte fatura kullanan mükelleflere de uygulanmaya başlayacak. Sahte faturayla yakalanan firmaların sahipleri, 3 kat verg cezası ve 8 yıla kadar hapis cezası riski ile karşı karşıya kalacak.

YENİDEN DEĞERLENDİRME YAPILACAK

Denetimlerin e-fatura üzerinden yoğunlaştırılması sebebiyle, haberi bile olmadan kendi üzerine şirket kurulan işsizler, emekliler, öğrenciler ve çaycıların da hapis tehdidi ile karşılaşacağı bildiriliyor. Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, mükelleflerin sahte belgeyi bilmeden kullandıkları yolundaki iddiaların artık geçerli olmayacağını belirtiyor. “Sahte belge kullanan mükellefler ‘vergi kaçakçılığı’ kapsamında işlem görecek” ifadesini kullanan Tolu, sahte fatura kullananların risk analiz sistemi aracılığıyla daha hızlı bir şekilde tespit edileceğine dikkat çekti.

HAPSE DÜŞME RİSKİ ARTIYOR

Tolu, sahte fatura düzenleyen şirketlerin genellikle işsiz, öğrenci ve emekli gibi düşük gelir grubundaki bireyler üzerine kurulduğunu ve daha önce vergi inceleme sürelerinin 1.5 yılı bulabilmesi dolayısıyla yakalanma riskinin düşük olduğunu ifade etti. “Ancak artık incelemeler yapay zeka tarafından hızlı bir şekilde, yaklaşık 20 günde tamamlanacak. Bu durum, bilmeden patron yapılan işsizlerin ve emeklilerin hapse düşme riskini artıracak” sözlerini ekledi.