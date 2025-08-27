Sahte Fatura Kullanımı Başlıyor!

SAHTE FATURA DENETİMİ BAŞLIYOR

Sahte fatura kesen ve kullanan kişiler artık devletin sıkı denetimi altında yer alıyor. 1 Ekim’den itibaren sahte fatura basanlar için verilen hapis cezası ‘sahte fatura kullanan’ mükelleflere de uygulanacak. Sahte fatura ile yakalanan işverenlerin 3 kat vergi cezası ve 8 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalacakları bildirildi.

OLUMLU HABERLERİ YOK

Denetimlerin artmasıyla birlikte e-fatura sisteminin daha etkin bir şekilde kullanılması bekleniyor. Ancak, durumu bilmeyen işsizler, ev kadınları, emekliler, öğrenciler ve çaycılar gibi düşük gelirli bireylerin üzerlerine kurulan şirketler nedeniyle hapis risklerinin bulunduğu ifade ediliyor.

HAZIRLIKLI OLUN

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, mükelleflerin sahte belgeleri ‘bilmeden’ kullandığı yönündeki anlayışın sona ereceğini belirtiyor. “Artık sahte belge kullanan mükellefler vergi kaçakçılığı kapsamında işlem görecek” diyor. Tolu ayrıca, sahte fatura kullananların risk analiz sistemleriyle daha kolay tespit edileceğine dikkat çekiyor. Bu durum, sahte faturayı açıklayamayan veya kayıtlarından çıkarmayan mükellefleri 3 kat vergi ziyaı cezası ve 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaştırıyor.

HAPSİ RİSKİ ARTIYOR

Abdullah Tolu, sahte fatura düzenleyen şirketlerin para karşılığında işsiz, öğrenci ve emekliler gibi dar gelirlilerin üzerine kurulduğunu vurguluyor. Geçmişte vergi incelemelerinin 1.5 yıldan fazla sürdüğünü hatırlatan Tolu, yapay zeka destekli raporlar ile incelemelerin artık 20 günde tamamlanacağını belirtiyor. Bu durumun, bilmeden patron yapılan işsizler ve emeklilerin hapse girme riskini artırdığına dikkat çekiyor.