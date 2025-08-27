Sahte Fatura Süreci Başlıyor!

SAHTE FATURALAR MERCEK ALTINDA

Sahte fatura kesenler ve bu faturaları kullananlar artık dikkatle inceleniyor. 1 Ekim’den itibaren sahte fatura basanların hapis cezası, sahte fatura kullanan mükelleflere de uygulanacak. Sahte faturayla yakalanan işverenler, 3 kat fazla vergi cezası ve 8 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

DENETİMLER YOĞUNLAŞIYOR

Sözcü’nün haberine göre, e-fatura üzerinden yapılan denetimler artarken, birçok kişi bu durumdan habersiz şekilde üzerlerine kurulan şirketlerle bağlantılı duruma düşüyor. İşsizler, ev kadınları, emekliler, öğrenciler ve çaycılar, bu durumdan olumsuz etkilenip hapsi görebiliyor.

SAHTE BELGE KULLANIMI KABUL EDİLMEYECEK

Yeminli Mali Müşavir Abdullah Tolu, mükelleflerin sahte belgeleri ‘bilmeden’ kullandıkları iddialarının artık dikkate alınmayacağını belirtiyor. “Artık sahte belge kullanan mükellefler ‘vergi kaçakçılığı’ kapsamında işlem görecek” diyen Tolu, sahte fatura kullananların risk analiz sistemleri aracılığıyla daha kolay tespit edileceğini vurguladı. Ayrıca, fatura izah edemeyen veya kayıtlarından çıkaramayan mükelleflere 3 kat vergi ziyaı cezası ve 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası uygulanabileceği uyarısında bulundu.

HAPSE GİRME RİSKİ ARTIYOR

Abdullah Tolu, sahte fatura düzenleyen şirketlerin genellikle işsiz, öğrenci ve emekli gibi düşük gelirli bireyler üzerinden kurulduğunu ifade etti. Geçmişte vergi incelemelerinin 1.5 yıl sürdüğünü belirten Tolu, artık bu sürecin yapay zeka ile 20 günde tamamlanacağını ve bu durumun kayıtsız işsizlerin ve emeklilerin hapse girme riskini artıracağını söyledi.