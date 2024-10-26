“Sahte Gıda Ürünleri Operasyonu Gerçekleşti!”

AFYONKARAHİSAR’DA GIDA SAHTEKARLIĞINA OPERASYON

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, gıda sahtekarlığı yapan firmalara ve kişilere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda, insan sağlığını hiçe sayarak düşük maliyetle üretilen sağlıksız ürünlerin yüklü fiyatlarla satıldığı belirlendi. Özellikle bir kişinin, maliyeti 75 TL olan sağlıksız sucukları sosyal medya üzerinden 250 TL’den satışa sunduğu tespit edildi.

SAHTE ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİ VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Operasyonda dikkat çeken bir diğer durum, bir şahsın pamuk ve soya yağlarına aroma ve renklendiriciler ekleyerek sahte zeytinyağı ürettiği ve bunu satışa çıkardığı oldu. Ekipler, bu şahısların ve firmaların adreslerine baskın düzenleyerek yaptıkları aramalarda 380 kilogram içerik değiştirilmiş, etiketsiz sucuk, 5 litrelik 80 şişe toplamda 400 litre zeytinyağı, 324 gram kubar esrar ve 40 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

ANALİZ SONUÇLARINA GÖRE YETKİLİDEN AÇIKLAMA

Bir yetkili, sucuklarda kullanılan etin ve zeytinyağına katılan maddelerin ne olduğu konusunda analizlerin sonuçlarının belirleyici olacağını söyleyerek, “Şu anda açıklama yapmam imkansız ama bunun dana eti olmadığını söyleyebilirim” dedi. Bu durum, halk sağlığını tehdit eden bu tür faaliyetlerin ne denli ciddi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.