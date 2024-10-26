Sahte Gıda Ürünleri Operasyonu Yapıldı

AFYONKARAHİSAR’DA GIDA SAHTEKARLIĞI OPERASYONU

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, gıda sahtekarlığı yapan firmalara ve bireylere yönelik bir operasyon yaptı. Bu operasyonda bir şahsın insan sağlığını hiçe sayarak 75 TL’ye mal ettiği sağlıksız sucukları 250 TL’den sosyal medya üzerinden sattığı tespit edildi. Ayrıca, bir başka şahsın pamuk ve soya yağlarının içerisine aroma ve renklendirici katarak sahte zeytinyağı ürettiği ve bunu satışa sunduğu belirlendi.

BASKINLARDA BİRÇOK YASADIŞI ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, şahıslar ve firmaların adreslerine düzenledikleri baskınlarda önemli miktarda yasadışı ürün ele geçirdi. Yapılan aramalarda, toplamda 380 kilogram içerikleri değiştirilmiş ve etiketsiz sucuk, 5 litrelik 80 şişe halinde 400 litre zeytinyağı, 324 gram kubar esrar ve 40 adet uyuşturucu hap bulundu. Bir yetkili, sahte sucuklarda kullanılan etin ve zeytinyağına neler katıldığının analiz sonucunda netlik kazanacağını belirterek, “Şu anda açıklama yapmam imkansız ama bunun dana eti olmadığını söyleyebilirim” dedi.