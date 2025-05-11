“Sahte Güneş Gözlüğü Tehlikeli!”

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SEÇİMİNİN ÖNEMİ

Kızıloğlu, güneş gözlüklerinin belirli standartlara göre üretilmesi gerektiğini ifade ediyor. “Gözlüğün üzerinde güvenlik ve kalite standartlarına sahip olduğunu gösteren CE belgesi gibi ibareler ve sertifikalı olmalı.” diyerek, gözlük tercihinde dikkat edilmesi gereken temel unsurları vurguluyor. Ultraviyole (UV) ışınlarının gözlük seçimindeki kritik önemi hakkında “Işınları yüzde 100 bloke ettiğini gösteren ‘UV 400’ ibaresi olması gerekiyor.” şeklinde açıklama yapıyor.

SAHTE GÖZLÜKLERİN RİSKLERİ

Kızıloğlu, sahte güneş gözlüklerinin etkin bir koruma sağlamadığını ve sadece renkli bir cam olduğunu belirtiyor. UV ışınlarının kısa ve uzun dönemde göz üzerindeki olumsuz etkilerini şöyle aktarıyor: “Uzun dönemde göz merceğimize katarakt yapabiliyor. UVA ışınları retinaya kadar ulaşabiliyor. Bunlar gözün A tabakası yani ışığı algılayan retina tabakasında hasara sebep olabiliyor.” Kısa vadede ise düşük kalite camların bulanık görmeye yol açtığını ve bu durumun “baş ağrısı, göz yorgunluğu hatta psikolojik olarak kendimizi stresli hissetmemize kadar olumsuz etkileri” olabileceğini kaydediyor.

ÇOCUKLARDA GÖRME GELİŞİMİNE ETKİLERİ

Güneş gözlüğü kullanımının önemli olduğunu belirten Kızıloğlu, sahte gözlüklerin zararlı etkilerine de dikkat çekiyor. “Kalitesiz cam kullanıldığından bulanık görüleceği için en başta zaten bir göz yorgunluğu hissedilecektir. Taktıktan bir süre sonra baş ağrısı, mide bulantısı olabilir.” şeklinde uyarıyor. Özellikle çocuklar için güvenilir optik mağazalarından sertifikalı gözlük alınması gerektiğini belirtiyor. “Dikkat eksikliği gibi problemlere sebep olabilir.” diyerek bu duruma vurgu yapıyor.

UV IŞINLARININ DÜZENLENMESİ

Kızıloğlu, UV ışınlarının türlerine dair bilgilendirme yaparak UVA, UVB ve UVC ışınlarının farklılıklarını açıklıyor: “UVC ışınları zaten ozon tabakası tarafından bloke ediliyor, dünyaya ulaşmıyor. Bize zarar veren UVB ve UVA. Bunlar güneş gözlüğü tarafından yüzde 100 filtrelenmeli.” Katarakt ve retina hasarına yol açabileceğinin altını çizen Kızıloğlu, UV 400 veya CE belgesi olan gözlüklerin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.

POLARİZE CAMIN AVANTAJLARI

Kızıloğlu, polarize camların yansımaları süzdüğünü ve özellikle uzun yol şoförleri ve balıkçılar için daha iyi bir görme sağladığını ifade ediyor. Ayrıca gözlüğün sahte olup olmadığını anlamak için birtakım yöntemler olduğunu söylüyor. “Çerçeve kalitesinden anlaşılabilir. Hafif kırılgan gözlüklerin sahte gözlük olma şansı yüksek.” diyerek ölçümler yapılması gerektiğini öneriyor. En önemli kriterin ise gözlüklerin sertifikası olduğunu vurguluyor.

CAM RENKLERİNİN İŞLEVİ

Kızıloğlu, cam renginin UV korumasıyla bir ilgisinin olmadığını belirterek, kullanım amacına göre farklı renkler tercih edilmesi gerektiğini açıklıyor. “Araba kullananlarda daha çok gri, yeşil veya kahverengi öneriyoruz.” diyerek trafik ışıklarında renk değişikliğini önlediğini ifade ediyor. Ayrıca, koyu renk camların UV koruduğu anlamına gelmediğini ve sahte koyu renk gözlüklerin zararlı olabileceğini ekliyor.